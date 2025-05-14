Неожиданный выбор. Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии
Он с ним знаком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии.
По информации бразильских СМИ будущий тренер сборной хочет видеть своим ассистентом Кака.
Тренер уже работал с футболистом в "Милане" с 2003 – 2009 год. Вместе они стали Чемпионами Европы в 2007 году, выиграв Лигу чемпионов, а также чемпионский титул и два Суперкубка Европы.
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Напомним, что Карло Анчелотти 26 мая официально уйдёт из "Реала" и возглавит сборную Бразилии. В июне он проведёт матчи против сборных Эквадора и Парагвая.
К слову, сборная Бразилии сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице с 21-м баллом.
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Источник:Goal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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