Неожиданный выбор. Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии

Карло Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии.

По информации бразильских СМИ будущий тренер сборной хочет видеть своим ассистентом Кака.

Тренер уже работал с футболистом в "Милане" с 2003 – 2009 год. Вместе они стали Чемпионами Европы в 2007 году, выиграв Лигу чемпионов, а также чемпионский титул и два Суперкубка Европы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Карло Анчелотти 26 мая официально уйдёт из "Реала" и возглавит сборную Бразилии. В июне он проведёт матчи против сборных Эквадора и Парагвая.

К слову, сборная Бразилии сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице с 21-м баллом.