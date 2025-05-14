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Неожиданный выбор. Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии

Южная Америка

Он с ним знаком

Неожиданный выбор. Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти выбрал своего помощника в сборной Бразилии.

По информации бразильских СМИ будущий тренер сборной хочет видеть своим ассистентом Кака.

Тренер уже работал с футболистом в "Милане" с 2003 – 2009 год. Вместе они стали Чемпионами Европы в 2007 году, выиграв Лигу чемпионов, а также чемпионский титул и два Суперкубка Европы.

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Напомним, что Карло Анчелотти 26 мая официально уйдёт из "Реала" и возглавит сборную Бразилии. В июне он проведёт матчи против сборных Эквадора и Парагвая.

К слову, сборная Бразилии сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице с 21-м баллом.

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Кака Бразилия Карло Анчелотти
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Источник:
Goal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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