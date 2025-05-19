Тиаго Силва признался, в каком клубе он всегда мечтал сыграть
Был шанс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В свои 40 лет Тиаго Силва остается одной из величайших фигур футбола XXI века. Победитель Лиги чемпионов с "Челси" в 2021 году и, несомненно, один из самых ярких капитанов в истории "Пари Сен-Жермен".
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Но несмотря на такую богатую карьеру, в которой он играл бок о бок с лучшими футболистами, у него до сих пор остается одна несбыточная мечта – он так и не сыграл за "Барселону".
"До того, как я подписал контракт с "ПСЖ", "Барса" была очень настойчивой. Для меня это было сложно, потому что на тот момент я только что продлил контракт с "Миланом". Но "Барса" – это действительно команда моей мечты. Я мечтал играть за "Барселону". Это заставило меня задуматься, но в конце концов я туда не перешел", – рассказал Силва.
Добавим, что сейчас Силва играет за бразильский "Флуминенсе". В этом сезоне на его счету 1 гол в 13 матчах во всех турнирах.
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