Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги
Плохи дела у клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сантос" покинул Кубок Бразилии по итогам противостояния с представителем второго дивизиона страны "КРБ".
После ничьи в первом матче (1:1) команды сновь не выявили победителя во второй игре (0:0), но в серии пенальти сильнее оказался соперник "рыб" - 5:4.
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Звездный вингер "Сантоса" Неймар вышел на поле с замены на 66-й минуте, и реализовал один из одиннадцатиметровых.
До этого 33-летний Неймар пропустил шесть поединков своего клуба из-за травмы подколенного сухожилия.
Кубок Бразилии. 1/16 финала
КРБ – Сантос – 0:0 (5:4 по пенальти)
ASSIM FOI DECIDIDA A ELIMINAÇÃO DO SANTOS NA COPA DO BRASIL! ???? Matheus Albino fechou o gol e eliminou a equipe de Neymar nas penalidades. #CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/nJAcrE7gTi— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 23, 2025
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