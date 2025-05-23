  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

В тренде

Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

Южная Америка

Плохи дела у клуба

Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сантос" покинул Кубок Бразилии по итогам противостояния с представителем второго дивизиона страны "КРБ".

После ничьи в первом матче (1:1) команды сновь не выявили победителя во второй игре (0:0), но в серии пенальти сильнее оказался соперник "рыб" - 5:4.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Звездный вингер "Сантоса" Неймар вышел на поле с замены на 66-й минуте, и реализовал один из одиннадцатиметровых.

До этого 33-летний Неймар пропустил шесть поединков своего клуба из-за травмы подколенного сухожилия.

Кубок Бразилии. 1/16 финала

КРБ – Сантос – 0:0 (5:4 по пенальти)

По теме
yellow-arrow
ПСЖ хочет подписать одного из крупнейших талантов Южной Америки
yellow-arrow
Полузащитник Манчестер Юнайтед проиграл первый финал в карьере
yellow-arrow
Тиаго Силва признался, в каком клубе он всегда мечтал сыграть
Неймар Сантос (Бразилия) Кубок Бразилии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости