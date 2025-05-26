Встретили с почётом. Карло Анчелотти уже прибыл в Бразилию

Бывший наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прибыл в Бразилию после завершения работы с испанским клубом, приземлившись в Рио-де-Жанейро. Вскоре он начнет работать с местной национальной сборной.

Напомним, что выдающийся 65-летний итальянский специалист с 26-го мая будет возглавлять сборную Бразилии, как об этом ранее сообщало издание The Athletic. Вместо Анчелотти в "Реале" новым главным тренером стал Хаби Алонсо.

Seja bem-vindo, Carlo Ancelotti!



O Brasil já é sua casa. ???????????? pic.twitter.com/C0OOV22TFu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025

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Карло Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года. Свой первый матч во главе "селесао" он проведет уже 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.