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Встретили с почётом. Карло Анчелотти уже прибыл в Бразилию

Южная Америка

Вскоре он приступит к работе с национальной командой

Встретили с почётом. Карло Анчелотти уже прибыл в Бразилию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прибыл в Бразилию после завершения работы с испанским клубом, приземлившись в Рио-де-Жанейро. Вскоре он начнет работать с местной национальной сборной.

Напомним, что выдающийся 65-летний итальянский специалист с 26-го мая будет возглавлять сборную Бразилии, как об этом ранее сообщало издание The Athletic. Вместо Анчелотти в "Реале" новым главным тренером стал Хаби Алонсо.

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Карло Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года. Свой первый матч во главе "селесао" он проведет уже 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Национальная сборная Бразилии
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Источник:
CBF Futebol
Опубликовал: Андрей Журба
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