Встретили с почётом. Карло Анчелотти уже прибыл в Бразилию
Вскоре он приступит к работе с национальной командой
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прибыл в Бразилию после завершения работы с испанским клубом, приземлившись в Рио-де-Жанейро. Вскоре он начнет работать с местной национальной сборной.
Напомним, что выдающийся 65-летний итальянский специалист с 26-го мая будет возглавлять сборную Бразилии, как об этом ранее сообщало издание The Athletic. Вместо Анчелотти в "Реале" новым главным тренером стал Хаби Алонсо.
Seja bem-vindo, Carlo Ancelotti!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025
O Brasil já é sua casa. ???????????? pic.twitter.com/C0OOV22TFu
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Карло Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года. Свой первый матч во главе "селесао" он проведет уже 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения