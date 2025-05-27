Анчелотти высказался о главной задаче его работы в сборной Бразилии

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о главной цели его работы с командой.

"Я очень рад, что имею возможность возглавлять лучшую команду в мире. Для меня это настоящая честь и гордость. Передо мной стоит серьезный вызов — работать над тем, чтобы Бразилия снова стала чемпионом мира. Это очень приятное дело для меня. Мы должны все вместе приложить усилия ради этой цели", — заявил Анчелотти.

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Напомним, что последний раз Бразилия побеждала на чемпионе мира в 2002 году. В общем "селесао" имеют 5 побед на мундиалях, что является лучшим показателем среди всех национальных команд в истории этого турнира.