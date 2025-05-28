Экс-игрок Арсенала и сборной Мексики завершил карьеру
Одна из звезд золотого поколения "трехцветных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Мексиканский нападающий Карлос Вела объявил о завершении карьеры в 36 лет.
"На протяжении моей карьеры я пережил некоторые очень особенные моменты, но пришло время официально уйти из профессионального футбола.
Не хватит слов, чтобы выразить ту благодарность моей семье, всем клубам, которые дали мне возможность, а также болельщикам за поддержку и любовь" – написал Карлос в Instagram.
Последним клубом в карьере Велы был "Лос-Анджелес", за который он выступал с 2018 года. До этого Карлос защищал цвета "Арсенала", "Реал Сосьедада", и находился в арендах в "Осасуне", "Саламанке" и "Вест Бромвиче".
Также в активе Велы 19 голов и 9 результативных передач в 72 матчах за национальную сборную Мексики.
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