Экс-игрок Арсенала и сборной Мексики завершил карьеру

Мексиканский нападающий Карлос Вела объявил о завершении карьеры в 36 лет.

"На протяжении моей карьеры я пережил некоторые очень особенные моменты, но пришло время официально уйти из профессионального футбола. Не хватит слов, чтобы выразить ту благодарность моей семье, всем клубам, которые дали мне возможность, а также болельщикам за поддержку и любовь" – написал Карлос в Instagram.

Последним клубом в карьере Велы был "Лос-Анджелес", за который он выступал с 2018 года. До этого Карлос защищал цвета "Арсенала", "Реал Сосьедада", и находился в арендах в "Осасуне", "Саламанке" и "Вест Бромвиче".

Также в активе Велы 19 голов и 9 результативных передач в 72 матчах за национальную сборную Мексики.