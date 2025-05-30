Известный бразильский клуб задолжал деньги своей звезде
И не только ему
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"Коринтианс" переживает сложный финансовый период. Бразильский клуб задолжал Мемфису Депаю определенные суммы, предусмотренные его контрактом. По информации издания UOL, речь идет о задолженности по бонусам за результативность нидерландца – голы, голевые передачи и достижение командных целей.
Но проблема на этом не заканчивается. Клуб также задолжал деньги сопроводительному персоналу Депая – расходы на их деятельность не были покрыты. И Депай не единственный, кого это касается. "Коринтианс" до сих пор не выплатил обещанные премии всей команде за победу в чемпионате Паулиста.
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Нападающий Анхель Ромеро, авторитетная фигура в раздевалке, был уполномочен донести требования игроков до руководства. Новая администрация во главе с Осмаром Стабиле, которая пришла после отстранения Аугусто Мело, сейчас пытается собрать средства, чтобы в короткий срок погасить эти долги.
Добавим, что Депай провел 41 матч за "Коринтианс", забив 13 голов и отдав 14 ассистов.
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