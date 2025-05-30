ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии

ФИФА начало расследование после назначения Карло Анчелотти на должность главного тренера сборной Бразилии.

Известный итальянский специалист 26-го мая прибыл в Бразилию, возглавив местную национальную команду, однако сейчас он находится в центре скандала, связанного с деятельностью его агента Диего Фернандеса.

Стало известно, что ФИФА расследует факт получения комиссии агентом Анчелотти в размере 1,2 миллиона евро за свою роль в назначении 65-летнего итальянца на роль наставника "селесао", так как у Диего Фернандеса отсутствует соответствующая лицензия для осуществления подобной деятельности. Его представители в ближайшее время готовятся подать необходимые документы для получения агентской лицензии, чтобы получить компенсацию, связанную с участием в этой сделке.

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Напомним, что Карло Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года. Свою первую игру во главе "селесао" он проведет 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.