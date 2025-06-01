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Молодой аргентинский талант снова может поразить

Южная Америка
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Разбавит состав Скалони

Молодой аргентинский талант снова может поразить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Франко Мастантуоно в юном возрасте уже успел поразить футбольное сообщество. Впоследствии игрок сможет пополнить свои достижения.

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Мигель Анхель Гарсия отметил, что в случае вероятного вызова в ряды национальной сборной Аргентины Мастантуоно может стать самым молодым игроком, сыграющим матч за период тренерства Лионеля Скалони (17 лет).

Он является новым представителем академии "Ривер Плейт" – команды, обеспечивающей национальную сборную наибольшим количеством игроков.

Отмечаем, что самым молодым игроком, когда-то игравшим за сборную Аргентины, является Энрике Кортес, дебютировавший в составе национальной команды в возрасте 16-ти лет 7-ми месяцев и 20-ти дней.

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Ривер Плейт (Аргентина) Национальная сборная Аргентины Франко Мастантуоно
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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