Молодой аргентинский талант снова может поразить

Франко Мастантуоно в юном возрасте уже успел поразить футбольное сообщество. Впоследствии игрок сможет пополнить свои достижения.

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Мигель Анхель Гарсия отметил, что в случае вероятного вызова в ряды национальной сборной Аргентины Мастантуоно может стать самым молодым игроком, сыграющим матч за период тренерства Лионеля Скалони (17 лет).

Он является новым представителем академии "Ривер Плейт" – команды, обеспечивающей национальную сборную наибольшим количеством игроков.

Отмечаем, что самым молодым игроком, когда-то игравшим за сборную Аргентины, является Энрике Кортес, дебютировавший в составе национальной команды в возрасте 16-ти лет 7-ми месяцев и 20-ти дней.