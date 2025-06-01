Месси и Суарес создали свой клуб
У детей будут звездные наставники
Major League Soccer
Футболисты "Интера" (Майами) будут работать над развитием собственного клуба. О запуске проекта объявил экс-форвард "Ливерпуля", который опубликовал в соцсети X видео, где он вместе с Месси презентует новую команду.
Коллектив называется "Депортиво ЛСМ" и заявлен в четвертый дивизион чемпионата Уругвая.
"Хочу дать шанс молодым уругвайским игрокам. Мы создаем платформу, где подростки смогут развиваться и расти", – прокомментировал Суарес.
"Мы с Луисом прошли путь к вершине, и теперь хотим передать свое видение футбола молодым людям. Мы верим в этот проект", – заявил аргентинец.
Лионель после 13 туров МЛС 2025 забил 10 голов и отдал 7 ассистов. В активе Луиса 5 точных ударов и 6 результативных передач.
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