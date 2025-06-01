  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Месси и Суарес создали свой клуб

В тренде

Месси и Суарес создали свой клуб

Южная Америка

У детей будут звездные наставники

Месси и Суарес создали свой клуб

Major League Soccer

Новина українською

Футболисты "Интера" (Майами) будут работать над развитием собственного клуба. О запуске проекта объявил экс-форвард "Ливерпуля", который опубликовал в соцсети X видео, где он вместе с Месси презентует новую команду.

Коллектив называется "Депортиво ЛСМ" и заявлен в четвертый дивизион чемпионата Уругвая.

"Хочу дать шанс молодым уругвайским игрокам. Мы создаем платформу, где подростки смогут развиваться и расти", – прокомментировал Суарес.

Читайте также"Это было бы невероятно". Неймар - о возможности воссоединения с Месси и Суаресом

"Мы с Луисом прошли путь к вершине, и теперь хотим передать свое видение футбола молодым людям. Мы верим в этот проект", – заявил аргентинец.

Лионель после 13 туров МЛС 2025 забил 10 голов и отдал 7 ассистов. В активе Луиса 5 точных ударов и 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Молодой аргентинский талант снова может поразить
yellow-arrow
ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии
yellow-arrow
Известный бразильский клуб задолжал деньги своей звезде 
Лионель Месси Луис Суарес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Luis Suárez
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости