Месси и Суарес создали свой клуб

Футболисты "Интера" (Майами) будут работать над развитием собственного клуба. О запуске проекта объявил экс-форвард "Ливерпуля", который опубликовал в соцсети X видео, где он вместе с Месси презентует новую команду.

Коллектив называется "Депортиво ЛСМ" и заявлен в четвертый дивизион чемпионата Уругвая.

"Хочу дать шанс молодым уругвайским игрокам. Мы создаем платформу, где подростки смогут развиваться и расти", – прокомментировал Суарес.

"Мы с Луисом прошли путь к вершине, и теперь хотим передать свое видение футбола молодым людям. Мы верим в этот проект", – заявил аргентинец.

Лионель после 13 туров МЛС 2025 забил 10 голов и отдал 7 ассистов. В активе Луиса 5 точных ударов и 6 результативных передач.

