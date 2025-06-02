Решающий гол после удаления Неймара. Сантос - Ботафого 0:1. Видеообзор матча
Лидер подводит команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сантос" потерпел поражение на домашнем стадионе от "Ботафого" в 11-м туре бразильской Серии А.
Победным голом на 86-й минуте за гостей отличился Артур.
За 10 минут до этого поле покинул Неймар. Звездный вингер "Сантоса" получил вторую желтую карточку за игру рукой.
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Чемпионат Бразилии. 11-й тур
"Сантос" – "Ботафого" 0:1
Гол: Артур, 86
Удаление: Неймар, 76
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