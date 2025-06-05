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"Я разговаривал с ним". Скалони оценил готовность Месси сыграть в старте на матче отбора на ЧМ

Южная Америка
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"Я разговаривал с ним". Скалони оценил готовность Месси сыграть в старте на матче отбора на ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что еще не принял окончательного решения насчет того, выпускать ли звезду "альбиселесте" Лионеля Месси с первых минут на поединок квалификации чемпионата мира-2026 против Чили.

"Я говорил с Лионелем, мы все еще общаемся. Мы были на связи в последнее время. Мы еще не решили, выйдет ли он в стартовом составе на матч или нет. Было бы хорошо узнать, как он себя чувствует физически.

Очевидно, что сегодня мы в состоянии попробовать другие вещи. В принципе, он готов играть, потом оценим. Он провел хороший матч в прошлую субботу", - цитирует Скалони TyC Sports.

Аргентина сыграет с Чили на выезде 6 июня, в 04:00 по киевскому времени.

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Источник:
TyC Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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