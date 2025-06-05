"Я разговаривал с ним". Скалони оценил готовность Месси сыграть в старте на матче отбора на ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что еще не принял окончательного решения насчет того, выпускать ли звезду "альбиселесте" Лионеля Месси с первых минут на поединок квалификации чемпионата мира-2026 против Чили.

"Я говорил с Лионелем, мы все еще общаемся. Мы были на связи в последнее время. Мы еще не решили, выйдет ли он в стартовом составе на матч или нет. Было бы хорошо узнать, как он себя чувствует физически.

Очевидно, что сегодня мы в состоянии попробовать другие вещи. В принципе, он готов играть, потом оценим. Он провел хороший матч в прошлую субботу", - цитирует Скалони TyC Sports.