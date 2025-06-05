"Я разговаривал с ним". Скалони оценил готовность Месси сыграть в старте на матче отбора на ЧМ
Интрига сохраняется
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что еще не принял окончательного решения насчет того, выпускать ли звезду "альбиселесте" Лионеля Месси с первых минут на поединок квалификации чемпионата мира-2026 против Чили.
"Я говорил с Лионелем, мы все еще общаемся. Мы были на связи в последнее время. Мы еще не решили, выйдет ли он в стартовом составе на матч или нет. Было бы хорошо узнать, как он себя чувствует физически.
Очевидно, что сегодня мы в состоянии попробовать другие вещи. В принципе, он готов играть, потом оценим. Он провел хороший матч в прошлую субботу", - цитирует Скалони TyC Sports.
Аргентина сыграет с Чили на выезде 6 июня, в 04:00 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Лига наций. Германия – Португалия 1:2. Замены Мартинеса и клюшка Роналду выводят гостей в финал
- Анчелотти - о Винисиусе Жуниоре: Вскоре вы увидите его лучшую версию в сборной Бразилии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре