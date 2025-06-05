Анчелотти - о Винисиусе Жуниоре: Вскоре вы увидите его лучшую версию в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал важность Винисиуса Жуниора для команды.

"Вскоре вы увидите лучшую версию Винисиуса Жуниора в сборной Бразилии, так же, как и в мадридском "Реале". Он готов и мотивирован. Он является очень важным игроком для нашей команды".

Добавим, что 24-летний бразилец играл в "Реале" под руководством Карло Анчелотти с июля 2021 по май 2025 года.

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В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор забил 21 гол и отдал 18 ассистов в 52 матчах за "Реал" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.