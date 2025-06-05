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Парагвай – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Южная Америка

Парагвай – Уругвай: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Парагвай – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе сборные набрали 21 очко после 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026. Шестого июня Парагвай будет бороться за шанс вновь играть на самом высоком уровне, а Уругвай - исправить те ошибки, которые сборная допустила в предыдущих турах.

Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

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Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 15-й тур
Асунсьон (Парагвай). Стадион "Дефенсорес дель Чако"

Парагвай 02:00 Уругвай

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