Парагвай – Уругвай. Где смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Парагвай – Уругвай: Где смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Обе сборные набрали 21 очко после 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026. Шестого июня Парагвай будет бороться за шанс вновь играть на самом высоком уровне, а Уругвай - исправить те ошибки, которые сборная допустила в предыдущих турах.
Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.
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Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 15-й тур
Асунсьон (Парагвай). Стадион "Дефенсорес дель Чако"
Парагвай 02:00 Уругвай
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Парагвай - УругвайСмотреть трансляцию
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