Парагвай – Уругвай. Где смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Обе сборные набрали 21 очко после 14-ти туров отборочного турнира ЧМ-2026. Шестого июня Парагвай будет бороться за шанс вновь играть на самом высоком уровне, а Уругвай - исправить те ошибки, которые сборная допустила в предыдущих турах.

Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.

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Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 15-й тур

Асунсьон (Парагвай). Стадион "Дефенсорес дель Чако"

Парагвай 02:00 Уругвай

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