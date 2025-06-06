Карло Анчелотти стартует с ничьей. Эквадор – Бразилия 0:0. Видео голов и обзор матча
Бразильцы не смогли вырваться на второе место
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Эквадора принимала на своем поле национальную команду Бразилии в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
Это был первый матч для Карло Анчелотти во главе "селесао" и завершился он вничью.
В турнирной таблице отбора Эквадор занимает 2-е место (24 очка), Бразилия же четвертая – 22 зачетных балла.
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Эквадор – Бразилия 0:0
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