  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Карло Анчелотти стартует с ничьей. Эквадор – Бразилия 0:0. Видео голов и обзор матча

В тренде

Карло Анчелотти стартует с ничьей. Эквадор – Бразилия 0:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Бразильцы не смогли вырваться на второе место

Карло Анчелотти стартует с ничьей. Эквадор – Бразилия 0:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Эквадора принимала на своем поле национальную команду Бразилии в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

Это был первый матч для Карло Анчелотти во главе "селесао" и завершился он вничью.

В турнирной таблице отбора Эквадор занимает 2-е место (24 очка), Бразилия же четвертая – 22 зачетных балла.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Гуаякиле. Монументаль Исидро Ромеро Карбо

Эквадор – Бразилия 0:0

По теме
yellow-arrow
ПСЖ или Реал? Главный талант Аргентины определился со своим будущим клубом
yellow-arrow
Известно, сколько Карпаты заплатят за контракт бразильского защитника
yellow-arrow
Парагвай – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Бразилия Эквадор Южная Америка отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости