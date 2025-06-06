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Кто-то владеет мячом, а кто-то побеждает. Парагвай – Уругвай 2:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Парагвайцы смогли оторваться по очкам

Кто-то владеет мячом, а кто-то побеждает. Парагвай – Уругвай 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Парагвая принимала на своем поле национальную команду Уругвая в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

Перед игрой у обеих команд было по 21 зачетному баллу. На протяжении всей игры Уругвай уверенно владел мячом – 71% против 29% у хозяев. Однако это не помогло подопечным Бьелсы. Матиас Галарса открыл счет уже на 13-й минуте первого тайма, а точку в матче поставил Хулио Энкисо, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

В турнирной таблице отбора Парагвай занимает 3-е место (24 очка), Уругвай же пятый – 21 зачетный балл.

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Асунсьон. Дефенсорес дель Чако

Парагвай – Уругвай 2:0

Голы: Галарса (13), Энкисо (пен, 81)

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