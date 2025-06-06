Кто-то владеет мячом, а кто-то побеждает. Парагвай – Уругвай 2:0. Видео голов и обзор матча
Парагвайцы смогли оторваться по очкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Парагвая принимала на своем поле национальную команду Уругвая в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
Перед игрой у обеих команд было по 21 зачетному баллу. На протяжении всей игры Уругвай уверенно владел мячом – 71% против 29% у хозяев. Однако это не помогло подопечным Бьелсы. Матиас Галарса открыл счет уже на 13-й минуте первого тайма, а точку в матче поставил Хулио Энкисо, реализовавший пенальти на 81-й минуте.
В турнирной таблице отбора Парагвай занимает 3-е место (24 очка), Уругвай же пятый – 21 зачетный балл.
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Асунсьон. Дефенсорес дель Чако
Парагвай – Уругвай 2:0
Голы: Галарса (13), Энкисо (пен, 81)
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