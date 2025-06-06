  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Анчелотти пожаловался на поле после ничьи в дебютном матче за сборную Бразилию

В тренде

Анчелотти пожаловался на поле после ничьи в дебютном матче за сборную Бразилию

Южная Америка
Обновлено

Особо результатом не разочарован

Анчелотти пожаловался на поле после ничьи в дебютном матче за сборную Бразилию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями после первой игры у руля "селесао".

В рамках отбора на чемпионат мира-2026 Бразилия сыграла вничью с Эквадором (0:0).

"Я провел более 1200 матчей в качестве тренера, и сегодня был мой первый матч у руля сборной Бразилии, и это было нечто особенное . Для меня быть здесь — это подарок.

У команды был очень хороший настрой и организация, временами мы хорошо давили на соперника, практически не дали создать ему ни одного момента. Игра с мячом могла бы быть немного более плавной, но это хорошая ничья, с хорошей игрой. Мы довольны и уверены в следующем матче.

Было нелегко играть на таком поле. Эквадор отлично защищался, и было нелегко найти пространство между линиями.

Наша цель — пройти квалификацию и принять участие в чемпионате мира, попытаться вывести Бразилию на лидирующие позиции в мировом футболе, где она всегда была. Мы будем бороться, чтобы добиться этого", — сказал итальянец.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Лидер отбора разобрался с аутсайдером. Чили – Аргентина 0:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кто-то владеет мячом, а кто-то побеждает. Парагвай – Уругвай 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Карло Анчелотти стартует с ничьей. Эквадор – Бразилия 0:0. Видео голов и обзор матча
Бразилия Карло Анчелотти Эквадор Южная Америка отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ElDesmarque
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости