Анчелотти пожаловался на поле после ничьи в дебютном матче за сборную Бразилию
Особо результатом не разочарован
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями после первой игры у руля "селесао".
В рамках отбора на чемпионат мира-2026
"Я провел более 1200 матчей в качестве тренера, и сегодня был мой первый матч у руля сборной Бразилии, и это было нечто особенное . Для меня быть здесь — это подарок.
У команды был очень хороший настрой и организация, временами мы хорошо давили на соперника, практически не дали создать ему ни одного момента. Игра с мячом могла бы быть немного более плавной, но это хорошая ничья, с хорошей игрой. Мы довольны и уверены в следующем матче.
Было нелегко играть на таком поле. Эквадор отлично защищался, и было нелегко найти пространство между линиями.
Наша цель — пройти квалификацию и принять участие в чемпионате мира, попытаться вывести Бразилию на лидирующие позиции в мировом футболе, где она всегда была. Мы будем бороться, чтобы добиться этого", — сказал итальянец.
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