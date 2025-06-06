Анчелотти пожаловался на поле после ничьи в дебютном матче за сборную Бразилию

Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями после первой игры у руля "селесао".

В рамках отбора на чемпионат мира-2026 Бразилия сыграла вничью с Эквадором (0:0).

"Я провел более 1200 матчей в качестве тренера, и сегодня был мой первый матч у руля сборной Бразилии, и это было нечто особенное . Для меня быть здесь — это подарок.

У команды был очень хороший настрой и организация, временами мы хорошо давили на соперника, практически не дали создать ему ни одного момента. Игра с мячом могла бы быть немного более плавной, но это хорошая ничья, с хорошей игрой. Мы довольны и уверены в следующем матче.

Было нелегко играть на таком поле. Эквадор отлично защищался, и было нелегко найти пространство между линиями.

Наша цель — пройти квалификацию и принять участие в чемпионате мира, попытаться вывести Бразилию на лидирующие позиции в мировом футболе, где она всегда была. Мы будем бороться, чтобы добиться этого", — сказал итальянец.