Лидер отбора разобрался с аутсайдером. Чили – Аргентина 0:1. Видео голов и обзор матча
Аргентинцы довели матч до логического завершения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Чили принимала на своем поле национальную команду Аргентины в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
Разные измерения. Аргентина возглавляет турнирную таблицу, а Чили замыкает ее. Подопечные Скалони уверенно начали этот матч, что в конце концов превратилось в гол от Хулиана Альвареса на 16-й минуте, когда форвард "Атлетико" откликнулся на передачу Альмады и перебросил вратаря. Как оказалось, аргентинцам хватило этого, чтобы добыть очередные три очка.
В турнирной таблице отбора команды остались на своих позициях – Аргентина первая (34 очка), а Чили десятые (10 баллов).
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Сантьяго. Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Чили – Аргентина 0:1
Гол: Альварес (16)
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