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Скалони - о тяжелой победе Аргентины: Чили - сложный соперник для всех

Южная Америка
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Слова специалиста

Скалони - о тяжелой победе Аргентины: Чили - сложный соперник для всех

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал минимальную победу над Чили (1:0) в матче квалификации чемпионата мира–2026.

"Чили - сложный соперник для всех, они проводят хорошие матчи, особенно последние.

Мы рады за Франко (Мастантуоно). Cтарались оставить его в покое в эти дни. Для юноши в таком возрасте дебют - это невероятно, поэтому мы не хотели заставлять его нервничать.

Это наша работа и работа игроков - приезжать в сборную и выкладываться по полной. Да, календарь сложный, потому что футболисты играют много матчей, но все хотели быть здесь, приехать. Это самое главное.

Наша идея - никогда не отступать, но иногда не получается высоко прессинговать. Думаю, первый тайм был за нами, а второй - за Чили".

Благодаря этому триумфу Аргентина гарантировала себе первую позицию в турнирной таблице отбора.

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Аргентина Чили Южная Америка Лионель Скалони отбор на ЧМ-2026
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Источник:
afa.com
Опубликовал: Александр Бураков
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