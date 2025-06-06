Скалони - о тяжелой победе Аргентины: Чили - сложный соперник для всех
Слова специалиста
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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал
"Чили - сложный соперник для всех, они проводят хорошие матчи, особенно последние.
Мы рады за Франко (Мастантуоно). Cтарались оставить его в покое в эти дни. Для юноши в таком возрасте дебют - это невероятно, поэтому мы не хотели заставлять его нервничать.
Это наша работа и работа игроков - приезжать в сборную и выкладываться по полной. Да, календарь сложный, потому что футболисты играют много матчей, но все хотели быть здесь, приехать. Это самое главное.
Наша идея - никогда не отступать, но иногда не получается высоко прессинговать. Думаю, первый тайм был за нами, а второй - за Чили".
Благодаря этому триумфу Аргентина гарантировала себе первую позицию в турнирной таблице отбора.
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