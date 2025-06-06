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"Было всего два-три дня тренировок". Винисиус заступился за Анчелотти после ничьи с Эквадором

Южная Америка
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"Было всего два-три дня тренировок". Винисиус заступился за Анчелотти после ничьи с Эквадором

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью в дебютном матче Карло Анчелотти у руля "селесао" против Эквадора (0:0) в отборе на чемпионат мира-2026.

"Я очень рад, что Анчелотти здесь, с нами, потому что я всегда говорил, что он лучший тренер, с которым мне когда-либо приходилось работать. Возможность работать с ним в сборной Бразилии — это невероятно.

У него не было времени показать свою работу, свой план игры, потому что было всего два-три дня тренировок с ним", — сказал Жуниор в интервью SporTV.

Напомним, Винисиус выступал под руководством Анчелотти с 2021 по 2025 годы в мадридском "Реале".

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Бразилия Карло Анчелотти Эквадор Южная Америка Винисиус Жуниор отбор на ЧМ-2026
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Источник:
France 24
Опубликовал: Александр Бураков
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