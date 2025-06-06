"Было всего два-три дня тренировок". Винисиус заступился за Анчелотти после ничьи с Эквадором

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью в дебютном матче Карло Анчелотти у руля "селесао" против Эквадора (0:0) в отборе на чемпионат мира-2026.

"Я очень рад, что Анчелотти здесь, с нами, потому что я всегда говорил, что он лучший тренер, с которым мне когда-либо приходилось работать. Возможность работать с ним в сборной Бразилии — это невероятно.

У него не было времени показать свою работу, свой план игры, потому что было всего два-три дня тренировок с ним", — сказал Жуниор в интервью SporTV.