Завершит карьеру не в США? Месси хочет сменить клубную прописку

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" после истечения срока своего контракта.

По информации журналиста Флавио Аззаро, 37-летний нападающий готов в декабре 2025 года вернуться в аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз".

"Месси решил продолжить свою карьеру в "Ньюэллсе". Но надо учитывать обстоятельства. Он получает большую зарплату, у него есть семья, дети никогда не жили в Аргентине. Я не знаю, произойдет ли это в конце концов, иногда ты не можешь быть там, где хочешь быть", - сказал источник.

Отмечается, что Месси согласен пойти на уменьшение своей текущей зарплаты (12 миллионов долларов) в два раза ради перехода в родной клуб.

Согласно предположениям, Месси недоволен динамикой развития "Интер Майами". Недавний уход главного тренера Херардо Мартино и упорные слухи о возможном уходе его друга и бывшего одноклубника в "Барселоне" Хавьера Маскерано упоминаются как факторы, которые могли повлиять на решение Лионеля.

Месси находился в академии "Ньюэллс Олд Бойз" в возрасте с 7 до 13 лет.