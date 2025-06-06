Завершит карьеру не в США? Месси хочет сменить клубную прописку
Но не так все просто
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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" после истечения срока своего контракта.
По информации журналиста Флавио Аззаро, 37-летний нападающий готов в декабре 2025 года вернуться в аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз".
"Месси решил продолжить свою карьеру в "Ньюэллсе". Но надо учитывать обстоятельства. Он получает большую зарплату, у него есть семья, дети никогда не жили в Аргентине. Я не знаю, произойдет ли это в конце концов, иногда ты не можешь быть там, где хочешь быть", - сказал источник.
Отмечается, что Месси согласен пойти на уменьшение своей текущей зарплаты (12 миллионов долларов) в два раза ради перехода в родной клуб.
Согласно предположениям, Месси недоволен динамикой развития "Интер Майами". Недавний уход главного тренера Херардо Мартино и упорные слухи о возможном уходе его друга и бывшего одноклубника в "Барселоне" Хавьера Маскерано упоминаются как факторы, которые могли повлиять на решение Лионеля.
Месси находился в академии "Ньюэллс Олд Бойз" в возрасте с 7 до 13 лет.
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