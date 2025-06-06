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Завершит карьеру не в США? Месси хочет сменить клубную прописку

Южная Америка
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Но не так все просто

Завершит карьеру не в США? Месси хочет сменить клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" после истечения срока своего контракта.

По информации журналиста Флавио Аззаро, 37-летний нападающий готов в декабре 2025 года вернуться в аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз".

"Месси решил продолжить свою карьеру в "Ньюэллсе". Но надо учитывать обстоятельства. Он получает большую зарплату, у него есть семья, дети никогда не жили в Аргентине. Я не знаю, произойдет ли это в конце концов, иногда ты не можешь быть там, где хочешь быть", - сказал источник.

Отмечается, что Месси согласен пойти на уменьшение своей текущей зарплаты (12 миллионов долларов) в два раза ради перехода в родной клуб.

Согласно предположениям, Месси недоволен динамикой развития "Интер Майами". Недавний уход главного тренера Херардо Мартино и упорные слухи о возможном уходе его друга и бывшего одноклубника в "Барселоне" Хавьера Маскерано упоминаются как факторы, которые могли повлиять на решение Лионеля.

Месси находился в академии "Ньюэллс Олд Бойз" в возрасте с 7 до 13 лет.

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Источник:
Flavio Azzaro
Опубликовал: Александр Бураков
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