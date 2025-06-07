Известно, на какой период рассчитан контракт Жоржиньо во Фламенго.

Ранее стало известно, что звездный итальянский полузащитник подписал контракт с бразильской командой "Фламенго".

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Стоит отметить, что Жоржиньо пришел в команду на правах свободного агента и подписал соглашение сроком на 3-и года.



Отмечаем, что "Фламенго" в скором времени примут участие на клубном Чемпионате Мира.