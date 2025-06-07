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Известно, на какой период рассчитан контракт Жоржиньо во Фламенго.

Южная Америка

Итальянец задержится в клубе

Известно, на какой период рассчитан контракт Жоржиньо во Фламенго.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ранее стало известно, что звездный итальянский полузащитник подписал контракт с бразильской командой "Фламенго".

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Стоит отметить, что Жоржиньо пришел в команду на правах свободного агента и подписал соглашение сроком на 3-и года.


Отмечаем, что "Фламенго" в скором времени примут участие на клубном Чемпионате Мира.

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Источник:
L`Equipe
Опубликовал: Иван Коломиец
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