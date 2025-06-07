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Вратарь просто наблюдал. Боливия забила "лёгкий" автогол в ворота Венесуэлы. ВИДЕО

Южная Америка

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Вратарь просто наблюдал. Боливия забила "лёгкий" автогол в ворота Венесуэлы. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче южноамериканского отбора на Чемпионат Мира 2026 между Боливией и Венесуэлой зрители увидели "лёгкий" автогол.

На пятой минуте футболисты сборной Боливии пасовались в своей штрафной. Мяч отскочил от Куэльяра и покатился к вратарю. Вискарра не успел среагировать и наблюдал, как мяч залетел в ворота.

Момент попал на видео.

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Напомним, что матч между Венесуэлой и Боливией закончился со счётом 2:0. Венесуэла занимает 7-е место, набрав 18 очков, сборная Боливии на строчку ниже с 14-ю очками.

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Источник:
Futteboleiros
Опубликовал: Владислав Прийменко
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