Вратарь просто наблюдал. Боливия забила "лёгкий" автогол в ворота Венесуэлы. ВИДЕО

В матче южноамериканского отбора на Чемпионат Мира 2026 между Боливией и Венесуэлой зрители увидели "лёгкий" автогол.

На пятой минуте футболисты сборной Боливии пасовались в своей штрафной. Мяч отскочил от Куэльяра и покатился к вратарю. Вискарра не успел среагировать и наблюдал, как мяч залетел в ворота.

Момент попал на видео.

GOL DA VENEZUELA



???????? Venezuela 1x0 Bolívia ????????



⚽ Héctor Cuellar (GC)️



Ctz que deu Green pra gol contra.



???? | Eliminatórias da CONMEBOL - Rodada 15



???? @sportv pic.twitter.com/1RjDmdJLCB — Futeboleiros (@futteboleiros) June 6, 2025

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Напомним, что матч между Венесуэлой и Боливией закончился со счётом 2:0. Венесуэла занимает 7-е место, набрав 18 очков, сборная Боливии на строчку ниже с 14-ю очками.