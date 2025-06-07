Вратарь просто наблюдал. Боливия забила "лёгкий" автогол в ворота Венесуэлы. ВИДЕО
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче южноамериканского отбора на Чемпионат Мира 2026 между Боливией и Венесуэлой зрители увидели "лёгкий" автогол.
На пятой минуте футболисты сборной Боливии пасовались в своей штрафной. Мяч отскочил от Куэльяра и покатился к вратарю. Вискарра не успел среагировать и наблюдал, как мяч залетел в ворота.
Момент попал на видео.
GOL DA VENEZUELA— Futeboleiros (@futteboleiros) June 6, 2025
???????? Venezuela 1x0 Bolívia ????????
⚽ Héctor Cuellar (GC)️
Ctz que deu Green pra gol contra.
???? | Eliminatórias da CONMEBOL - Rodada 15
???? @sportv pic.twitter.com/1RjDmdJLCB
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Напомним, что матч между Венесуэлой и Боливией закончился со счётом 2:0. Венесуэла занимает 7-е место, набрав 18 очков, сборная Боливии на строчку ниже с 14-ю очками.
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