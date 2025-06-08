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Мексиканский клуб договорился о переходе легендарного валлийца

Южная Америка

Вечно молодой Аарон

Мексиканский клуб договорился о переходе легендарного валлийца

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Когда-то один из лучших полузащитников мира, Аарон Рэмзи, до сих пор продолжал играть за "Кардифф Сити" из родного Уэльса.

Но, как сообщает Sky Sports, мексиканский клуб "Пумас УНАМ" предложил Аарону продолжить карьеру в Южной Америке. Известно, что 34-летний игрок согласился подписать контракт и принять новый вызов в своей карьере.

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Ремзи известен выступлениями за лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус", "Ниццу" и "Рейнджерс".

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Аарон Рэмси Кардифф Сити УНАМ Пумас (Мехико)
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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