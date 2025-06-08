Уже не 2020 год, вроде. Звёздный футболист Сантоса заболел Covid

Звёздный футболист "Сантоса" Неймар заболел Covid.

Сообщается, что бразилец не тренируется с командой с четверга. Клуб сообщил об заболевании в субботу, после проведения тестов на игроке. Футболист восстанавливается дома.

"В четверг у Неймара обнаружили вирус. Медики "Сантоса" провели лабораторные тесты и обнаружили Covid-19. Игрок с четверга восстанавливается дома и проходит симптоматическое лечение, как определил врач". – сказали в клубе.

Неймару для возвращения к тренировкам нужно разрешение медиков.

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В этом сезоне в чемпионате Бразилии Неймар сыграл 12 матчей и отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.