Уже не 2020 год, вроде. Звёздный футболист Сантоса заболел Covid
Странно всё это
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный футболист "Сантоса" Неймар заболел Covid.
Сообщается, что бразилец не тренируется с командой с четверга. Клуб сообщил об заболевании в субботу, после проведения тестов на игроке. Футболист восстанавливается дома.
"В четверг у Неймара обнаружили вирус. Медики "Сантоса" провели лабораторные тесты и обнаружили Covid-19.
Игрок с четверга восстанавливается дома и проходит симптоматическое лечение, как определил врач". – сказали в клубе.
Неймару для возвращения к тренировкам нужно разрешение медиков.
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В этом сезоне в чемпионате Бразилии Неймар сыграл 12 матчей и отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.
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