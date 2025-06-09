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Экс-нападающий Фиорентины присоединился к действующим чемпионам Бразилии

Южная Америка

Форвард вернулся на родину

Экс-нападающий Фиорентины присоединился к действующим чемпионам Бразилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне клубного чемпионата мира, который в этом году состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля, один из его участников, "Ботафого", усилился экс-нападающим "Фиорентины".

На официальном сайте клуба сообщается, что 27-летний Артур Кабрал перешел из "Бенфики" в "Ботафого", подписав контракт до конца 2028 года. Центральный форвард будет играть в футболке с 98-м номером на спине.

По данным от сайта Transfermarkt, трансфер бразильского нападающего обошелся "Ботафого" в 15 миллионов евро.

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За последние два сезона Артур Кабрал забил 18 голов и отдал 5 ассистов в 77 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.

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Источник:
F.R.
Опубликовал: Андрей Журба
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