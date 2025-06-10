  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Экс-игрок сборной Франции покинул клуб бразильской Серии А

В тренде

Экс-игрок сборной Франции покинул клуб бразильской Серии А

Южная Америка
Обновлено

Близится завершение карьеры

Экс-игрок сборной Франции покинул клуб бразильской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Васко да Гама" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Димитри Пайетом.

С момента своего перехода в бразильскую команду в 2023-м году 38-летний футболист сыграл 77 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.

Пайет - вице-чемпион Европы-2016. В течение карьеры Димитри выступал за "Марсель", "Вест Хэм", "Лилль", "Сент-Этьен" и "Нант".

На данный момент "Васко да Гама" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

По теме
yellow-arrow
Аргентина – Колумбия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025
yellow-arrow
Экс-нападающий Фиорентины присоединился к действующим чемпионам Бразилии
yellow-arrow
Уже не 2020 год, вроде. Звёздный футболист Сантоса заболел Covid
Франция Васко да Гама (Бразилия) контракт Димитри Пайет
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости