Экс-игрок сборной Франции покинул клуб бразильской Серии А
Близится завершение карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Васко да Гама" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Димитри Пайетом.
С момента своего перехода в бразильскую команду в 2023-м году 38-летний футболист сыграл 77 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.
Пайет - вице-чемпион Европы-2016. В течение карьеры Димитри выступал за "Марсель", "Вест Хэм", "Лилль", "Сент-Этьен" и "Нант".
На данный момент "Васко да Гама" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet.— Vasco da Gama (@VascodaGama) June 9, 2025
O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso… pic.twitter.com/1Fnu31vZZf
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