Экс-игрок сборной Франции покинул клуб бразильской Серии А

"Васко да Гама" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Димитри Пайетом.

С момента своего перехода в бразильскую команду в 2023-м году 38-летний футболист сыграл 77 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.

Пайет - вице-чемпион Европы-2016. В течение карьеры Димитри выступал за "Марсель", "Вест Хэм", "Лилль", "Сент-Этьен" и "Нант".



На данный момент "Васко да Гама" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.