Нападающий Интера перешел к чемпиону Бразилии
Аргентинец уезжает на родной континент
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский форвард Хоакин Корреа стал игроком "Ботафого".
Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года. К бразильскому клубу 30-летний футболист присоединился на правах свободного агента.
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До этого Корреа с 2021 года выступал в составе "Интера", за который Хоакин отличился 12 забитыми мячами и 9 ассистами в 99 играх.
"Ботафого" - действующий чемпион Бразилии. 16 июня "победоносные" начнут свой путь на клубном мундиале.
TUCU CORREA CHEGOU PARA VESTIR A #GLORIOSACAMISA! ???????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/3OOvSD0ezo— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 10, 2025
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