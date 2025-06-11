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Нападающий Интера перешел к чемпиону Бразилии

Южная Америка

Аргентинец уезжает на родной континент

Нападающий Интера перешел к чемпиону Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард Хоакин Корреа стал игроком "Ботафого".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года. К бразильскому клубу 30-летний футболист присоединился на правах свободного агента.

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До этого Корреа с 2021 года выступал в составе "Интера", за который Хоакин отличился 12 забитыми мячами и 9 ассистами в 99 играх.

"Ботафого" - действующий чемпион Бразилии. 16 июня "победоносные" начнут свой путь на клубном мундиале.

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