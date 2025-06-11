  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Гол Мигелито и два удаления. Боливия – Чили 2:0. Видеообзор матча

В тренде

Гол Мигелито и два удаления. Боливия – Чили 2:0. Видеообзор матча

Южная Америка
Обновлено

Провал "красных"

Гол Мигелито и два удаления. Боливия – Чили 2:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Боливия оказалась сильнее Чили в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Отличились в составе боливийцев Мигелито, которого раньше сватали в киевское "Динамо", и Энцо Монтейро.

С 55-й минуты обе команды доигрывали поединок вдесятером.

Таким образом, сборная Чили пропустит третий подряд мундиаль.

ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Эль Альто. Эстадио Мунисипаль

Боливия – Чили 2:0

Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90

Удаление: Чавес Крус, 19 (Бол) – Сьерральта, 55 (Чил)

По теме
yellow-arrow
Нападающий Интера перешел к чемпиону Бразилии
yellow-arrow
Месси и Ко отыгрались в меньшинстве. Аргентина – Колумбия 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Первая победа Анчелотти с селесао. Бразилия - Парагвай 1:0. Видео гола и обзор матча
Чили Боливия отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости