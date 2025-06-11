Гол Мигелито и два удаления. Боливия – Чили 2:0. Видеообзор матча
Провал "красных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Боливия оказалась сильнее Чили в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Отличились в составе боливийцев Мигелито, которого раньше сватали в киевское "Динамо", и Энцо Монтейро.
С 55-й минуты обе команды доигрывали поединок вдесятером.
Таким образом, сборная Чили пропустит третий подряд мундиаль.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Эль Альто. Эстадио Мунисипаль
Боливия – Чили 2:0
Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90
Удаление: Чавес Крус, 19 (Бол) – Сьерральта, 55 (Чил)
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