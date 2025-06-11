Опять конфликт. Марсело Бьелса не оценил навязчивое поведение журналистов

Главный тренер национальной сборной Уругвая Марсело Бьелса во время своей пресс-конференции после победы над Венесуэлой (2:0) попал в очередной конфликт, связанный с журналистами.

Журналист Карлос Бонелли, который имеет инвалидность, специально прибыл в Южную Америку из Испании специально для того, чтобы встретить Марсело Бьелсу и поговорить с ним, потому что он снимает документальный фильм о своей жизни. Однако эта идея не совсем понравилась наставнику "небесно-голубых", который хотел говорить о футболе.

Тренер сборной Уругвая отметил, что не знает этого журналиста лично, поэтому был удивлен настойчивостью его представителей, которые хотели прервать его пресс-конференцию.

El enojo de Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de Urguay tras el triunfo ante Venezuela... ????



???? #DisneyPlus pic.twitter.com/b4ECBVLKwa — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025

Нам не о чем говорить. Я не люблю невыносимую настойчивость людей, сопровождающих тебя. Я считаю тебя замечательным человеком, но тебя сопровождают люди, которые не имеют того самого чувства честности, которое я научился в тебе уважать. Мне кажется, что ваше имя используется людьми ради коммерческих целей, что я игнорирую".

После окончания пресс-конференции Марсело Бьелса подошел к вышеупомянутому журналисту и поговорил с ним.

Bielsa se acercó al señor y habló con el. Deje de difamar. pic.twitter.com/Cnm9mYBQgI — Kelvin Loyola (@KelvinLoyola) June 11, 2025

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Напомним, что сборная Уругвая, занимающая четвертое место с 24 очками в турнирной таблице в квалификации на чемпионат мира 2026 года в Южной Америке, все еще имеет шанс выйти на мундиаль.