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Капитан сборной Чили о невыходе на ЧМ-2026: Мы должны продолжать работать

Южная Америка

Ему больно от этого события

Капитан сборной Чили о невыходе на ЧМ-2026: Мы должны продолжать работать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Чили отреагировал на невыход команды на Чемпионат Мира 2026.

Алексис Санчес заявил, что он извиняется перед болельщиками и признался, что нового золотого поколения нет.

"Грустно, мне плохо. Никогда не переживал ничего подобного. Мы должны попросить людей простить нас. Мы должны продолжать работать. Уже произошли перемены, золотое поколение похоронено, я остался один", - сказал после матча Алексис Санчес.

Напомним, что сборная Чили после поражения от Боливии лишилась теоретических шансов на попадание на Чемпионат Мира 2026.

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К слову, последний раз сборная Чили играла в финальной части Мундиаля в 2014 году и вышла в плей-офф из группы с Нидерландами, Испанией и Австралией. Но в 1/8 финала уступила сборной Бразилии в серии пенальти.

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Чили Алексис Санчес
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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