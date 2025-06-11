Капитан сборной Чили о невыходе на ЧМ-2026: Мы должны продолжать работать
Ему больно от этого события
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Чили отреагировал на невыход команды на Чемпионат Мира 2026.
Алексис Санчес заявил, что он извиняется перед болельщиками и признался, что нового золотого поколения нет.
"Грустно, мне плохо. Никогда не переживал ничего подобного. Мы должны попросить людей простить нас. Мы должны продолжать работать. Уже произошли перемены, золотое поколение похоронено, я остался один", - сказал после матча Алексис Санчес.
Напомним, что сборная Чили после поражения от Боливии лишилась теоретических шансов на попадание на Чемпионат Мира 2026.
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К слову, последний раз сборная Чили играла в финальной части Мундиаля в 2014 году и вышла в плей-офф из группы с Нидерландами, Испанией и Австралией. Но в 1/8 финала уступила сборной Бразилии в серии пенальти.
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