ФИФА наказала действующего чемпиона Бразилии за неоплаченный трансфер

Американский бизнесмен Джон Текстор, который руководит мультиклубным проектом с такими командами, как "Ботафого", "Лион" и "Кристал Пэлас", снова под давлением – на этот раз из-за неуплаты за один из самых громких трансферов лета 2024 года.

По информации бразильского UOL, ФИФА применила санкции к "Ботафого" из-за неуплаты суммы за переход Тьяго Альмады из "Атланты Юнайтед". Аргентинский плеймейкер присоединился к бразильскому клубу в прошлом году, но сразу же был отправлен в аренду в "Лион" на вторую половину сезона 2024/25.

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Еще в феврале FIFA обязала "Ботафого" выплатить "Атланте Юнайтед" 10 миллионов долларов после официальной жалобы от американского клуба. Однако бразильцы не выполнили решение, и теперь ФИФА вынесла новое: "Ботафого" должен немедленно оплатить полную сумму трансфера – 21 миллион долларов, а также проценты в 150 тысяч долларов.

Первоначально соглашение предусматривало поэтапные выплаты с разбивкой на ежеквартальные платежи. Но пока из-за проблем с денежными потоками в клубе единовременный платеж такой суммы выглядит нереальным. "Ботафого" планирует подать апелляцию, однако в случае неуплаты может столкнуться с новыми санкциями – в частности трансферным запретом. Это развитие событий – еще одна головная боль для Текстора, который уже имеет финансовые трудности в пределах своей футбольной империи.

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Во Франции "Лион" ожидает решения финансового регулятора DNCG, хотя недавняя продажа Райана Шерки в "Манчестер Сити" примерно за 40 миллионов евро может временно облегчить ситуацию. Тем временем в "Кристал Пэлас" вокруг Текстора идут споры о возможном недопуске клуба в Лигу Европы из-за правил УЕФА по мультивладельчеству.