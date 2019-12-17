Футболисты Барселоны и Реала будут жить в одном отеле перед Эль-Класико

В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". По информации Marca и Lasexta, незадолго до начала встречи игроки клубов будут находиться в одном отеле.

Из гостиницы "София" футболисты выдвинутся на стадион "Камп Ноу" синхронно двумя автобусами. Безопасность транспортных средств обеспечат 12 охранных фургонов. Такие меры предосторожности связаны с протестами сторонников независимости Каталонии, которые назначены в день матча.

Напомним, изначально центральный поединок 10-го тура Примеры был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне.