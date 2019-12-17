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Футболисты Барселоны и Реала будут жить в одном отеле перед Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

В целях безопасности

Футболисты Барселоны и Реала будут жить в одном отеле перед Эль-Класико
Новина українською

В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". По информации Marca и Lasexta, незадолго до начала встречи игроки клубов будут находиться в одном отеле.

Из гостиницы "София" футболисты выдвинутся на стадион "Камп Ноу" синхронно двумя автобусами. Безопасность транспортных средств обеспечат 12 охранных фургонов. Такие меры предосторожности связаны с протестами сторонников независимости Каталонии, которые назначены в день матча.

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Напомним, изначально центральный поединок 10-го тура Примеры был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.12.2019 в 08:39
Это жест доброй воли от ФК Барселона! Чтобы фанаты Барсы не бузили всю ночь перед отелем и т.д. А от самого отеля до стадиона всего 600 метров. Но и их ещё нужно безопасно проехать.
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Forsaken (Черкаси)
17.12.2019 в 10:08
600 м безпечно проїхати? Це ж не донбас! А до вистав перед готелем футболісти звичні - таке їм часто влаштовують в інших містах. Це не Барси ідея а ла ліги. Ще б в попарно в ліжках їх спати поклали.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.12.2019 в 12:45
Твой поверхностный взгляд на эту большую проблему лишний раз подтверждает, что ты не разбираешься в футболе. Уже один перенос этого матча стоил Ла Лиге потерь в миллионы евро! И Ла Лига делает все возможное, с тройной перестраховкой, чтобы этот матч не был сорван повторно. Поэтому эти 600 метров нужно еще безопасно проехать!
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