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Два игрока Барселоны не успеют восстановиться к завтрашнему поединку с Реалом

Испания
(1 голосов)

Два игрока Барселоны не успеют восстановиться к завтрашнему поединку с Реалом

Два игрока Барселоны не успеют восстановиться к завтрашнему поединку с Реалом
Новина українською

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артур пропустит поединок чемпионата Испании с мадридским "Реалом", который состоится завтра, 18 декабря – об этом сообщает AS. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Бразилец не успеет восстановиться от растяжения мышц в области паха, полученного еще три недели назад. Напомним, что Артур усугубил травму, катаясь на сноуборде – такая "реабилитация" не позволительна, если нет соответствующего разрешения от клуба.

Читайте такжеПолузащитник Барселоны усугубил травму, покатавшись на сноуборде

Ожидается, что Артур сможет сыграть за свою команду не раньше, чем 4 января – против "Эспаньола" в Ла Лиге. Также матч со "сливочными" может пропустить Дембеле. Таким образом, лазарет "сине-гранатовых" сейчас состоит только из бразильца и француза – все остальные готовы к битве с "королевским клубом".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Усман Дембеле Артур Барселона - Реал
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Комментарии (1)
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Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 12:57
Обезьяна мне по..уй, а вот за Артура очень досадно, хороший, добротный игрок, его будет не хватать, сноубордист, блъ..
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