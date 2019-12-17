Два игрока Барселоны не успеют восстановиться к завтрашнему поединку с Реалом

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артур пропустит поединок чемпионата Испании с мадридским "Реалом", который состоится завтра, 18 декабря – об этом сообщает AS. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Бразилец не успеет восстановиться от растяжения мышц в области паха, полученного еще три недели назад. Напомним, что Артур усугубил травму, катаясь на сноуборде – такая "реабилитация" не позволительна, если нет соответствующего разрешения от клуба.

Читайте также Полузащитник Барселоны усугубил травму, покатавшись на сноуборде

Ожидается, что Артур сможет сыграть за свою команду не раньше, чем 4 января – против "Эспаньола" в Ла Лиге. Также матч со "сливочными" может пропустить Дембеле. Таким образом, лазарет "сине-гранатовых" сейчас состоит только из бразильца и француза – все остальные готовы к битве с "королевским клубом".