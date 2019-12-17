Задолго до Эль-Класико. Как рождалась Барселона

"В конце XIX века легкоатлетические виды спорта считались недостойными каталонских синьор, впечатляющие пуза их мужей тоже не годились для бега. Они вели сидячий образ жизни. Пожалуй, любимым "видом спорта" испанской аристократии было набивание своих животов всевозможными вкусностями. Эти мужчины могли сбросить несколько лишних грамм, только занявшись сексом или же посетив многочисленные баллы, которые в те времена считались главным развлечением буржуазии", - писал Роберт Хьюз в книге" Барселона. История города".

На рубеже веков для многих жителей столицы Каталонии мужчины в коротких штанах практически ничем не отличались от обнаженных, их вид был таким же шокирующим. Когда же среди сливок общества находилась горстка тех, которые занимались спортом, они обычно останавливали свой выбор на конной езде, стрельбе или теннисе. Однако, при этом они никогда не предавали заповеди испанского истеблишмента. Эти атлеты никогда не одевали срамные короткие штаны и занимались спортом в окружении родных и друзей. Когда же эти спортсмены случайно видели футбольные матчи, где всегда хватало агрессии и толкотни, и сотни людей, которые неистово поддерживали своих, то считали это очередным доказательством того, что эта заморская игра только для варваров. Единственный плюс, который видела испанская буржуазия в английской заразе – рабочие во время матча немного выплеснут свою ярость и будут меньше бастовать на улицах Барселоны. В те времена в столице Каталонии протесты происходили практически каждую неделю, также было достаточно юношей, которые в любой момент могли метнуть бомбу. Поэтому испанская буржуазия отнюдь не могла спать спокойно. А вы говорите о футболе. У сильных мира сего просто не было времени на подобные глупости.

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Эти стереотипы не разделяли первые зарубежные игроки "Барселоны". Они считали футбол приятным проведением свободного времени и прекрасной возможностью вырваться из опостылевших офисов. Наиболее знаковыми легионерами из первого состава "Барсы" были братья Артур и Эрнест Витти. Эта семья прибыла в Каталонию из Англии еще в середине XIX века. Ее члены работали торговыми агентами, обслуживая британские корабли, которые приходили в Барселону и уходили из нее. Кстати, эта семейная фирма работает до сих пор. В 1998-м году Джимми Бернс, автор фундаментальной книги "Барса: жизнь, страсть, люди", взял интервью у сына Артура, Фредерика. Вот что рассказал потомок футболиста: "Мой отец был ростом около 180 сантиметров. В школе в Англии он играл в регби. После переезда в Барселону папа стал футбольным защитником. Он, видимо, не предал бы регби, но у него не осталось другого выбора. Тогда в Каталонии не было ни одного нормального поля с качественным газоном, а вот играть в футбол можно было практически на любом клочке земли. Так он и переквалифицировался в футболиста".

Первые англичане, пинавшие мяча в Барселоне, собирались время от времени. Команды формировались из добровольцев из фирм, в которых они работали или которыми руководили. О каких-либо организованных матчах речь, конечно же, не шла. В те времена вход в английский футбольный мир для испанцев был запрещен, ведь подданные королевы Виктории не допускали иностранцев к своим играм. Пожалуй, подобное положение дел могло бы продержаться на Пиренеях еще очень долго, если бы не очередной иностранец. Речь о швейцарце Кансе (Гансе) Кампере. 22-го октября 1899-го года он поместил в местной газете "Los Deportes" историческое объявление: "Канси Кампер хочет организовать игру в футбол в Барселоне и приглашает всех желающих, готовых ближе познакомиться с этим видом спорта, прийти в офис газеты во вторник или в пятницу с 9-и до 11-и часов вечера".

Впоследствии он перейдет на каталонский вариант своего имени и станет Жоаном Гампера. Именно это имя швейцарец впишется золотыми буквами в историю основанного им футбольного клуба "Барселона". Кампер мог бы никогда не оказаться в Каталонии, и кто знает, существовали ли бы сейчас "блаугранас". Но капризная Фортуна распорядилась по-своему. И футбольные фанаты однозначно об этом не жалеют. Хотя болельщики "Реала", видимо, думают по-другому. Швейцарский бизнесмен Кампер сначала хотел основать несколько торговых компаний на острове Фернандо-По, недалеко от западного побережья Африки, но дядя убедил его в том, что намного больше денег он сможет заработать, если останется в столице Каталонии.

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Кампер взял время на размышления и решил разнюхать на месте, что и к чему. Пока корабль Канса отплыл на родину, он устроился главным бухгалтером барселонской транспортной компании. Швейцарец убедился, что дядя не бросал слов на ветер. Поэтому Кампер решил остаться в Барселоне, где впоследствии заработал хорошие состояние, торгуя сахаром, кофе и корицей. Но Гампер остался в истории вовсе не благодаря предпринимательскому таланту, а благодаря своему любимому чаду. Футбольную лихорадку Канси подхватил еще на родине. Кампер был капитаном команды "Эксельсиор". А его энтузиазм оказался настолько большим, что он вскоре подсадил многих своих земляков на футбольную иглу. И этот спорт стал в Швейцарии почти столь популярным, как в Англии и Франции. Также Кампер считается одним из родителей ФК "Цюрих". Он не мог жить без футбола и поэтому хотел повторить свой швейцарский опыт на испанской земле. Именно поэтому он и подал в газете вышеупомянутое объявление.

О невероятной любви Гампера к футболу свидетельствует такая байка. Как-то раз Жоан ехал на работу поездом и увидел из окна мальчишек, которые с бешеным азартом пинали что-то похожее на мяч на пустыре. Швейцарец не смог сопротивляться искушению. Он выскочил из поезда на ближайшей остановке и присоединился к игре. В одном из эпизодов Гампер пробил по мячу настолько сильно, что тот лопнул. Жоан извинился перед детьми и пообещал им купить новую, гораздо лучшую сферу. Он всегда держал слово, а потому через несколько недель из Швейцарии приплыли два настоящих мяча. Первый Гампер отдал детям, а второй оставил себе. Им впоследствии и сыграет свой дебютный матч ФК "Барселона". Это были первые настоящие мячи, которые попали в Каталонию.

Среди откликнувшихся на призыв Гампера стоит отметить швейцарца Отто Кунцля, англичан Уолтера Уайлда, братьев Джона и Уильяма Парсонсов, каталонцев Льюиса д'Оссо и Бертомеу Террадаса. Учредительное собрание клуба состоялось 29-го ноября 1899-го года в помещении гимназии Соле. Впоследствии к команде присоединились двое братьев Витти, которых подписал Гампер.

"Если бы не Жоан, я, возможно, никогда и не играл бы в футбол на более-менее приличном уровне. О регби в Каталонии мне пришлось забыть. А вот в теннис у меня получалось довольно неплохо. В те времена именно этот аристократический вид спорта я бы назвал наиболее популярной игрой среди состоятельных британцев в Каталонии. Нас с братом трудно назвать основателями "Барселоны". Мы немного сделали для клуба. Это все Жоан. У Гампера была идея, которой достаточно быстро смог заразить нас и всех вокруг. Он обладал уникальным даром убеждения, поэтому и мы быстро пошли за ним, как дети за Гамельнским крысоловом", - вспоминал Артур Витти.

Несмотря на скромность братьев, есть одна сфера, в которой англичане могут смело бросить перчатку Гамперу. Официальные историки каталонского гранда утверждают, что своими официальными цветами клуб также обязан Гамперу. Вроде как швейцарец привез бордово-синие цвета "Барселоны" с родины. На самом же деле это не соответствует истине. Артур рассказал, что именно он с братом подарил "Барсе" ее краски. Англичане учились на родине в школе "Мерчант Тейлорс", и регбийная команда этого учебного заведения играла в темно-красных и синих цветах. Почему в темно-красных, а не в бордовых, спросите вы? Все просто. В конце XIX века еще никто не знал бордового цвета, поэтому его называли темно-красным.

Фредерик Витти в интервью, данному Джимми Бернс, рассказывал:

"Однажды Гампер связался с ними и сказал: "Слушайте, есть и другие люди, которые хотят играть в футбол так как вы, поэтому давайте начнем играть вместе!". Гампер был тем человеком, который с полуслова находит общий язык с незнакомцами. Поэтому неудивительно, что он легко убедил отца и дядю. Англичане, тогда жившие в Барселоне, занимались многими видами спорта. Гампер, когда жил в Швейцарии, также получил медали как легкоатлет и велосипедист, но после переезда в Каталонию сконцентрировался только на футболе. Сначала англичане имели свою команду в Барселоне, а затем Гампер создал собственную. Испанцы также не оставались в стороне от футбола. А потом пошло-поехало. Тогда профессионализмом и не пахло. Мой папа никогда по-настоящему не тренировался. Это современные наставники во время занятий выкрикивают команды, как коменданты в лагере. Но если вы думаете, что отец бездельничал, то ошибаетесь. Он понимал, что для того, чтобы хорошо играть в футбол, он должен держать себя в тонусе. Папа забирал свою семью в пешее путешествие на самую высокую точку Барселоны, гору Тибидабо (в переводе название вершины означает "Все это я дам тебе" – по легенде, этими словами дьявол искушал Христа, показывая ему с Тибидабо сказочно красивую природу Барселоны и ее окрестностей). Большинство жителей Каталонии добирались туда на пикник автомобилем или общественным транспортом. А папа всегда выбирал пешую прогулку, поскольку это приносило ему удовольствие и помогало поддерживать спортивную форму".

В первых матчах "Барселоны" MVP команды был Гампер. "Несомненно, Жоан – фантастический центрфорвард. Он прекрасно контролировал мяч и дриблинговал лучше всех. Гампер эффективно использовал голевые возможности, а поэтому неудивительно, что он был нашим лучшим бомбардиром. Жоан без устали бегал, высоко поднимая колени, я видел в нем огромный потенциал, который я до этого наблюдал лишь у нескольких английских футболистов", - рассказывал Артур Витти. 11-го февраля 1900-го "Барселона" сыграла один из самых скандальных матчей в своей истории. "Блаугранас" в том матче противостояла "Катала". Изначально за нее выступали только каталонцы, но, поняв, что у нее нет шансов тягаться с "Барсой", команда решила усилиться шотландскими легионерами. Как показало время, ничего хорошего из этой затеи не вышло. "Барселона" уверенно победила 4:0, Артур Витти сделал хет-трик, а еще один гол записал на свой счет Гампер. К сожалению, этот матч больше напоминал бойню, чем игру. Англичане и шотландцы начали возводить свои старые счеты. Грубый эпизод случился, когда Харрис из "Барселоны" скосил Голда. Шотландец поднялся и, несмотря на то, что едва стоял на ногах, нанес обидчику серию ударов. Другие футболисты также не хотели довольствоваться ролью зрителей и приняли участие в массовой драке. Одна из газет писала, что противостояние было настолько грубым, что местные анархистские демонстрации выглядели на его фоне семейным пикником. К счастью, через несколько минут игроки выпустили пар и продолжили игру, правда, в несколько обрезанных составах. Арбитр удалил двух футболистов, которые подожгли бикфордов шнур – Харриса и Голда. Капитан "Барселоны" Артур Витти недаром считался настоящим джентльменом, и после этого побоища он хотел повесить свою повязку на гвоздь, ведь больше не хотел участвовать в похожем безобразии. Однако руководство клуба не приняло его отставку, а вместо этого решило, что в течение года "блаугранас" не будут играть с "шотландской" "Каталой".

26-е декабря 1904-го – еще одна знаковая дата в истории "Барселоны". В тот день Артур Витти организовал первый международный матч на каталонской земле. Интерес к игре было настолько большим, что часть населения Барселоны отдала ему предпочтение перед рождественскими празднованиями. Полученный от болельщиков допинг помог команде сокрушить тулузский "Стад Олимпик" 4:0. Героем матча стал Жоан Гампер, который отметился дублем. На самом деле трудно сказать, кто в первые годы существования клуба был лучшим игроком "Барселоны": швейцарец или братья-англичане. Но если говорить о вкладе в команду, то швейцарцу нет равных. Он держал руку на пульсе жизни "Барселоны" даже через 10 лет после того, как братья Витти повесили бутсы на гвоздь. Фредерик Витти вспоминал: "Когда мой отец вышел на пенсию, он, конечно же, посещал матчи "Барселоны". Однако, после того, как у нас появился телевизор, он отдавал предпочтение домашнему просмотру. Папа поддерживал связи с боссами "Барcы", но дома никогда не разговаривал о футболе и его никогда не интересовал финансовый аспект игры".

К "пенсионеру" Артуру Витти часто обращались каталонские бизнесмены с предложением стать членом правления клуба. Однако англичанин отказывался, утверждая, что не стоит смешивать грязную политику с чистым спортом. Витти оставался истинным джентльменом и для него идеи fair play были не просто красивыми словами: "Я ненавижу партизанские выходки толпы. Особенно обычай протестовать против каждого решения арбитра, принятое в пользу соперника. Вымогательство фолов после жесткой игры футболистов чужой команды и закрывания глаз на аналогичную грубость своих. Я считаю подобные действия несправедливыми и несовместимыми со спортивными идеалами. Также мне не нравятся постоянные наезды на судей. Арбитр является единственным авторитетом на поле, поэтому его нужно уважать", - рассказал Артур в интервью, данном незадолго до смерти.

В отличие от братьев Витти, Гампер посвятил большую часть своей взрослой жизни тому, чтобы поставить свое детище на ноги. Жоан был президентом клуба с 1908-го по 1925-й годы (правда, с небольшими перерывами), но на самом деле он занимался "Барселоной" с 1899-го и вплоть до 1930-го, когда швейцарец отошел в лучший мир. Гампер помог ей стать одной из лучших команд Испании. Под его руководством "блаугранас" выиграли десятки титулов, а количество членов клуба возросло до впечатляющих, по тем временам, 12-ти тысяч. Однако гораздо большим его достижением стало то, что отец спас свое чадо, когда оно могло исчезнуть с футбольной карты мира.

Лето 1908-го выдалось одним из самых тяжелых периодов в истории "Барселоны". Команда потеряла нескольких ведущих игроков, которые решили завершить карьеру. Достойной замены ветеранам найти так и не удалось. Именно поэтому в течение сезона "Барса" не могла вылезти из черной полосы поражений. Болельщики разочаровались в клубе и перестали ходить на матчи. Это в свою очередь нанесло нокаутирующий удар по доходам. Президент "Барселоны" Висенс Реиг собрал экстренное совещание, на котором подал в отставку, а казначей клуба Франсес Санс рассказал, что финансы команды поют романсы и предложил распустить клуб. Перед тем, как поставить этот критический вопрос на голосование, свое веское слово сказал англичанин Чарльз Уоллес. Он спросил, есть ли среди присутствующих человек, который мог бы спасти жизнь клуба, и добавил, что при этом за спасителя игроки команды будут стоять горой. Тогда со своего места поднялся Гампер и лаконично, но метко сказал: "Барселона" не может погибнуть, и мы не можем этого позволить. Если никто не хочет взяться за ее спасение, то с сегодняшнего дня я лично буду заниматься этим". Участники совещания единогласно избрали Гампера президентом.

Швейцарец в который раз сдержал слово. Он, засучив рукава, принялся за работу. Используя свои связи в деловых кругах и среди влиятельных друзей, Жоан добился от них согласия стать спонсорами "Барселоны". В свою очередь Гампер обещал, что не спустит эти средства на ветер, а утверждал, что построит клуб, за который не будет стыдно. "Мы будем развивать инфраструктуру, инвестировать только в игроков серьезного уровня и подбирать самых сильных соперников не только в Испании, но и за рубежом". О том, насколько сильно Гампер любил свою вторую родину, рассказал его сын:

"Мы разговаривали дома только на каталонском. С тех пор, когда папа приехал сюда, он хотел получить местное гражданство. Отец идеально изучил каталанский язык, а вот испанским он как следует так и не овладел. Именно поэтому мой папа получил красноречивое прозвище – "Каталонский Швейцарец" или "Швейцарский Каталонец".

20-го мая 1922-го года Гампер сделал один из самых ценных подарков своей новой родине. В этот день открылся впечатляющий стадион "Лес Кортс", который вмещал 21 500 болельщиков. Из них полторы тысячи VIP-персон сидели на крытой трибуне, защищены от солнца, дождя и ветра. Неудивительно, что "Лес Кортс" претендовал на звание лучшего стадиона мира. На дебютный матч команды на новенькой арене билеты разлетелись, как горячие пирожки. Вместе с простыми смертными на трибунах сидели такие небожители, как мэр города Ферран Фабра Пуиг, президент местного парламента Жосеп Пуиг и другие уважаемые люди. Присутствие таких именитых гостей доказывало, что "Барселона" теперь больше, чем клуб. К сожалению, Жоан недолго наслаждался плодами своего труда. В июня 1925-го года диктатор Примо де Ривера на полгода закрыл стадион "Лес Кортс" и на этот же период приостановил функционирование "Барселоны" – как клуба, так и команды, за то, что болельщики встретили громким свистом гимн Испании, а взамен поздравили громкими аплодисментами британский гимн. Диктатор также обвинил Гампера в каталонском национализме и запретил ему поддерживать любые контакты с "блаугранас".

Эти несчастья подорвали здоровье отца "Барселоны". И его одолела депрессия. Однако это оказались лишь цветочки. Жоан всегда умело играл на бирже. Но в 1930-м году весь опыт Гампера уже не имел никакого значения. Великая депрессия сожрала все сбережения швейцарца. Он остался у разбитого корыта – без денег и своего любимой детища. Поэтому 30-го июля 1930-го Жоан пустил себе пулю в голову. К счастью, когда через шесть лет в Испании взорвется ужасная гражданская война, найдутся люди, которые смогут продолжить дело Гампера и не дадут "Барселоне" кануть в Лету. Но это уже совсем другая история.