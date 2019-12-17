Зидан – перед матчем с Барсой: Преимущество Реала в том, что за клуб всегда выступают лучшие футболисты

Главный тренер мадридского "Реала" прибыл на пресс-конференцию перед завтрашним поединком с каталонской "Барселоной", где ответил на вопросы журналистов. Слова Зидана приводит AS.

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"Мы в порядке, хорошо выступаем в последнее время и довольны тем, что делаем на поле. Отель? Правила есть правила, ничего не нужно объяснять. Мы не должны отвлекаться на то, что находится вне поля, нужно сосредоточить свою энергию и выплеснуть ее на "Камп Ноу". Люди хотят увидеть футбол".

"Вальверде хорошо себя чувствует. Преимущество "Реала" в том, что за него всегда выступают лучшие футболисты. Федерико доказывает, что заслуживает быть в составе. Позже я приму решения касательно того, кто выйдет в старте. Я настроен позитивно, вся команда работает с энтузиазмом, игроки счастливы, что у них есть возможность выступать в подобных поединках. Эль-Класико – это такой матч, который вы проживаете".