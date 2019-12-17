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Зидан – перед матчем с Барсой: Преимущество Реала в том, что за клуб всегда выступают лучшие футболисты

Испания
(2 голосов)

Все то, что сказал Зинедин перед Эль-Класико – здесь

Зидан – перед матчем с Барсой: Преимущество Реала в том, что за клуб всегда выступают лучшие футболисты
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Главный тренер мадридского "Реала" прибыл на пресс-конференцию перед завтрашним поединком с каталонской "Барселоной", где ответил на вопросы журналистов. Слова Зидана приводит AS.

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"Мы в порядке, хорошо выступаем в последнее время и довольны тем, что делаем на поле. Отель? Правила есть правила, ничего не нужно объяснять. Мы не должны отвлекаться на то, что находится вне поля, нужно сосредоточить свою энергию и выплеснуть ее на "Камп Ноу". Люди хотят увидеть футбол".

"Вальверде хорошо себя чувствует. Преимущество "Реала" в том, что за него всегда выступают лучшие футболисты. Федерико доказывает, что заслуживает быть в составе. Позже я приму решения касательно того, кто выйдет в старте. Я настроен позитивно, вся команда работает с энтузиазмом, игроки счастливы, что у них есть возможность выступать в подобных поединках. Эль-Класико – это такой матч, который вы проживаете".

"Мы знаем, что у них есть Месси, но у нас есть и собственное оружие. Бэйл – важный игрок, в этом нет никаких сомнений. Гарет готов выйти на поле завтра".

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В статье: Лионель Месси Гарет Бэйл Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Барселона - Реал
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
17.12.2019 в 23:11
вонючий алжирский бербер хапанул своего же "товара".
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v.grischuk (Винница)
17.12.2019 в 14:04
Бейл все порешает!)))
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Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 18:01
Всё порешает Пике!
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