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Месси – о различиях Эль-Класико на Бернабеу и Камп Ноу, сравнениях Азара с Роналду и критике Зидана
Лионель также высказался перед важным поединком
Капитан "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос прессы перед матчем с "Реалом". Слова аргентинца приводит Marca. Встреча состоится завтра, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
"Играя на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, статус хозяев обязывает их это делать, а трибуны гонят "сливочных" вперед. На "Камп Ноу" они играют по-другому – опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. Я имею в виду, что на "Бернабеу" мы играем все 90 минут на равных, а на "Камп Ноу" матчи закрытые и сложные".
"Азар? У Эдена много качеств. Его нельзя сравнивать с Роналду. Это другой футболист, который может расшатать оборону соперника, у Криштиану другие характеристики. Заменить португальца очень сложно, но бельгиец – отличный игрок".
"Критика Зидана вызывает у меня удивление, но для большого футбола это нормально. Фанаты очень быстро забывают прежние достижения и требуют от тебя результата каждый день. Возвращаясь в "Реал", Зинедин знал, что три трофея Лиги чемпионов больше не имеют значения. Футболисты и тренеры всегда находятся в центре внимания и живут с этим давлением".