Месси – о различиях Эль-Класико на Бернабеу и Камп Ноу, сравнениях Азара с Роналду и критике Зидана

Капитан "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос прессы перед матчем с "Реалом". Слова аргентинца приводит Marca. Встреча состоится завтра, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Играя на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, статус хозяев обязывает их это делать, а трибуны гонят "сливочных" вперед. На "Камп Ноу" они играют по-другому – опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. Я имею в виду, что на "Бернабеу" мы играем все 90 минут на равных, а на "Камп Ноу" матчи закрытые и сложные".

"Азар? У Эдена много качеств. Его нельзя сравнивать с Роналду. Это другой футболист, который может расшатать оборону соперника, у Криштиану другие характеристики. Заменить португальца очень сложно, но бельгиец – отличный игрок".