(Анти) Герой футбольного дня. Артур Рамос

"Барселоне" в Эль-Класико не помогут двое игроков – Усман Дембеле и Артур Рамос Мело. Француз давно травмирован. Последние пятнадцать дней Усман восстанавливался от разрыва бицепса в столице Катара Дохе. В воскресенье Усман вернулся в расположение каталонской команды, и будет работать под наблюдением местных врачей.

К тому, что Дембеле подвержен травмам, уже все привыкли. Не вызывает удивления и довольно непрофессиональное отношение Усмана к своим обязанностям: компьютерные игры, постоянные опоздания на тренировки, несоблюдение режима в питании и физических нагрузках. Молодой, неотесанный, неподвластный... Но симптомы этой же болезни проявляются у "Барсы" и в контексте Артура Мело – игрока более важного для каталонцев, чем Дембеле.

Несмотря на то, что за Артура боссы "Барсы" заплатили почти втрое меньше, чем за Усмана Дембеле, в прошлом сезоне бразилец был системоопределяющим футболистом в центре поля. Он не бомбардир и не типичный разрушитель; функции его заточены на конструктив в центре поля.

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Однако в уходящем году вокруг Артура накопилось слишком много проблем. И не все они – спортивного характера. Из расположения сборной Бразилии Мело вернулся с дискомфортом в паху. Он вышел на матч против "Атлетико" в первый день декабря, но не доиграл его. А дальше вообще выпал из рабочего процесса.

Сейчас медперсонал "Барсы" работает в режиме 24/7 для того, чтобы восстановить бразильца к первому поединку 2020-го календарного года против "Эспаньола". Бесспорно, футболисту было бы легче восстановиться, если бы он не нарушал режим. Ведь уже во время процесса восстановления от травмы Артур позволил себе развлечься на сноуборде на лыжном курорте в Андорре, ухудшив свое физическое состояние. Хотя в контракте игрока черным по белому прописано – никакой спортивной активности вне пределов тренировочного процесса и футбольных матчей.

Испанская пресса пишет, что у Мело проблемы с пахом и... "головой". А как иначе объяснить второе в течение календарного года грубое нарушение режима? В прошлом сезоне (но в этом году) бразилец за три дни до матча с "Реалом" на "Бернабеу" (победа "Барсы" 1:0) уезжал в Париж по приглашению Неймара посетить вечеринку. Эрнесто Вальверде тогда был очень недоволен поведением подопечного и требовал извинений от него. Дождался, но не дождался, похоже, правильных выводов от Артура.

Не все гладко – это мягко говоря.