Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Megogo приобрёл права на ещё четыре футбольных турнира
Прибавление в семье турниров на сервисе
Megogo уже в ближайшие дни станет показывать ряд новых для себя турниров. Об этом сообщил комментатор видеосервиса Вадим Скичко.
Отныне на платформе можно будет увидеть матчи трёх кубковых турниров: Нидерландов, Бельгии и Испании. А в начале января Megogo покажет Суперкубок Испании, который будет разыгран между четырьмя командами.
Напомним, что Megogo относительно недавно включился в борьбу за футбольные интернет-трансляции. В настоящее время ресурс помимо уже вышеупомянутых турниров также официальный транслятор чемпионатов Испании, Германии и Франции.