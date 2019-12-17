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Megogo приобрёл права на ещё четыре футбольных турнира

Испания
(3 голосов)

Прибавление в семье турниров на сервисе

Megogo приобрёл права на ещё четыре футбольных турнира
UA-Футбол
Новина українською

Megogo уже в ближайшие дни станет показывать ряд новых для себя турниров. Об этом сообщил комментатор видеосервиса Вадим Скичко.

Отныне на платформе можно будет увидеть матчи трёх кубковых турниров: Нидерландов, Бельгии и Испании. А в начале января Megogo покажет Суперкубок Испании, который будет разыгран между четырьмя командами.

Напомним, что Megogo относительно недавно включился в борьбу за футбольные интернет-трансляции. В настоящее время ресурс помимо уже вышеупомянутых турниров также официальный транслятор чемпионатов Испании, Германии и Франции.

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В статье: Телевидение Megogo
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Комментарии (7)
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Днепр-1 Днепр (Днепропетровск)
17.12.2019 в 20:50
Нашли контору-Мегого.Вы что?! Все эти матчи можно бесплатно смотреть в том же интернете.
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0
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genpet (Николаев)
17.12.2019 в 17:40
Все что-то приобретают, но смотреть футбол можно теперь только за деньги, вот и оказалась большая часть болельщиков не у дел. На стадионы тоже не ходят. Так для кого играют клубы?
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
17.12.2019 в 17:59
хочешь бесплатный футбол - ходи на стадионы, на УПЛ почти бесплатно, на 2. лигу/область/район можно и бесплатно пойти.
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+1
0
lajkonik
17.12.2019 в 18:03
Як же ви за*бали, не подобається - дивітьтся мильники по безкоштовому тв, "Вболівальники", які не можуть викласти 3 євро в місяць щоб подивиттися на улюблений клуб - не вболівальники, значить ім футбол не нестільки і важливий. А Совок, який думає що все має бути на халяву.
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+2
0
dmtroyan (Полтава)
17.12.2019 в 17:28
Так пусть появится в кабельных сетях, в Воле в частности, и зрители - любители футбола, будут рады и счастливы.
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0
0
ffggpl (Харьков)
17.12.2019 в 17:53
Насколько я понимаю, права на трансляцию в интернете и на кабельном или цифровом ТВ "немножко" отличаются по цене.
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dmtroyan (Полтава)
17.12.2019 в 17:59
Так на Волю подписаны УЖЕ тысячи а может и миллионы зрителей, у них конкретная абонплата.
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