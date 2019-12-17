Megogo приобрёл права на ещё четыре футбольных турнира

Megogo уже в ближайшие дни станет показывать ряд новых для себя турниров. Об этом сообщил комментатор видеосервиса Вадим Скичко.

Отныне на платформе можно будет увидеть матчи трёх кубковых турниров: Нидерландов, Бельгии и Испании. А в начале января Megogo покажет Суперкубок Испании, который будет разыгран между четырьмя командами.

Напомним, что Megogo относительно недавно включился в борьбу за футбольные интернет-трансляции. В настоящее время ресурс помимо уже вышеупомянутых турниров также официальный транслятор чемпионатов Испании, Германии и Франции.