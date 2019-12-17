Коке выбыл на неопределенный срок

Полузащитник "Атлетико" Коке получил повреждение в матче с "Осасуной", сообщается на официальном сайте мадридской команды.

Футболист почувствовал дискомфорт в области колена во время встречи, однако провёл на поле все 90 минут. В результате медицинского обследования у Коке было выявлено растяжение подколенного сухожилия правой ноги. Сроки восстановления полузащитника не сообщаются.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.