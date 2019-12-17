  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Коке выбыл на неопределенный срок
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коке выбыл на неопределенный срок

Испания
(1 голосов)

У игрока растяжение подколенного сухожилия

Коке выбыл на неопределенный срок
Новина українською

Полузащитник "Атлетико" Коке получил повреждение в матче с "Осасуной", сообщается на официальном сайте мадридской команды.

Футболист почувствовал дискомфорт в области колена во время встречи, однако провёл на поле все 90 минут. В результате медицинского обследования у Коке было выявлено растяжение подколенного сухожилия правой ноги. Сроки восстановления полузащитника не сообщаются.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Коке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...