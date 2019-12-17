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Без Марсело и Азара: Стала известная заявка Реала на Эль-Классико

Испания
(2 голосов)

Остальные готовы к битве

Без Марсело и Азара: Стала известная заявка Реала на Эль-Классико
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра состоится один из самых интересных футбольных матчей наших дней - "Барселона" сыграет против "Реала". Стал известна заявка мадридского клуба.

Прогнозируемо в ней не нашлось места для Марсело и Азара. Оба футболисты получили травму и пока что не готовы выйти на футбольное поле. Первого, вероятнее всего заменит Ферлан Менди, а вот на позиции бельгийца может выйти Винисиус.

Ранее была информация, что "Барселона" также может лишиться двух футболистов перед завтрашним матчем.

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В статье: Эден Азар Марсело Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
17.12.2019 в 20:14
Врядли их отсутствие хоть как-то скажется на игре Реала. Марсело хоть своими навесами нашкодить может, а Азар на сегодняшний день -0.
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