Без Марсело и Азара: Стала известная заявка Реала на Эль-Классико

Уже завтра состоится один из самых интересных футбольных матчей наших дней - "Барселона" сыграет против "Реала". Стал известна заявка мадридского клуба.

Прогнозируемо в ней не нашлось места для Марсело и Азара. Оба футболисты получили травму и пока что не готовы выйти на футбольное поле. Первого, вероятнее всего заменит Ферлан Менди, а вот на позиции бельгийца может выйти Винисиус.

Ранее была информация, что "Барселона" также может лишиться двух футболистов перед завтрашним матчем.