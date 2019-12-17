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Без Марсело и Азара: Стала известная заявка Реала на Эль-Классико
Остальные готовы к битве
Уже завтра состоится один из самых интересных футбольных матчей наших дней - "Барселона" сыграет против "Реала". Стал известна заявка мадридского клуба.
Прогнозируемо в ней не нашлось места для Марсело и Азара. Оба футболисты получили травму и пока что не готовы выйти на футбольное поле. Первого, вероятнее всего заменит Ферлан Менди, а вот на позиции бельгийца может выйти Винисиус.
Here's our #ElClasico squad! ¡VAMOS!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/tOKVgngVqq— Real Madrid C.F. (@realmadriden) December 17, 2019
Ранее была информация, что "Барселона" также может лишиться двух футболистов перед завтрашним матчем.