Вальверде: Инцидент с Зозулей? Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде пообщался с журналистами накануне завтрашнего матча с "Реалом".

"Не думаю, что этот матч решит судьбу чемпионства. Это только первый круг, впереди еще очень много матчей. Думаю, что мы с "Реалом"- команды схожего уровня. Это подтверждает не только количество очков в таблице.

Оскорбления в адрес Зозули? Я знаю о случившемся. Не буду предсказывать, будет ли завтра что-то подобное. Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем. Футбол должен объединять людей.

Бензема проводит прекрасный сезон, с ним нужно играть очень внимательно. Он легко продвигается по полю и наносит удары. Француз будет очень опасен", - приводит слова испанца Marca.

Ранее стало известно, что "Реал" не сможет завтра расчитывать на двух игроков основы.