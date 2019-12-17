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Вальверде: Инцидент с Зозулей? Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем

Испания
(1 голосов)

Об этом и не только перед "Эль-Классико"

Вальверде: Инцидент с Зозулей? Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде пообщался с журналистами накануне завтрашнего матча с "Реалом".

"Не думаю, что этот матч решит судьбу чемпионства. Это только первый круг, впереди еще очень много матчей. Думаю, что мы с "Реалом"- команды схожего уровня. Это подтверждает не только количество очков в таблице.

Оскорбления в адрес Зозули? Я знаю о случившемся. Не буду предсказывать, будет ли завтра что-то подобное. Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем. Футбол должен объединять людей.

Бензема проводит прекрасный сезон, с ним нужно играть очень внимательно. Он легко продвигается по полю и наносит удары. Француз будет очень опасен", - приводит слова испанца Marca.

Ранее стало известно, что "Реал" не сможет завтра расчитывать на двух игроков основы.

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В статье: Роман Зозуля Эрнесто Вальверде Карим Бензема Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:05
Стыдно нам за тебя, Эрнесто Вальверде, а потому напоминаем: "Жители Северной Кореи, не принимавшие участие в траурных мероприятиях после кончины лидера, могут на полгода отправиться в трудовые лагеря. Об этом сегодня сообщил один из южнокорейских информационных порталов, отслеживающий ситуацию в соседней стране."
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:37
Так это сколько в Эрэфии народу придется посадить после скоропостижной кончины пуйла? Пора бы уже лебединое озеро на всю парашку включать...
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