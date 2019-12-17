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Вальверде: Инцидент с Зозулей? Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем
Об этом и не только перед "Эль-Классико"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде пообщался с журналистами накануне завтрашнего матча с "Реалом".
"Не думаю, что этот матч решит судьбу чемпионства. Это только первый круг, впереди еще очень много матчей. Думаю, что мы с "Реалом"- команды схожего уровня. Это подтверждает не только количество очков в таблице.
Оскорбления в адрес Зозули? Я знаю о случившемся. Не буду предсказывать, будет ли завтра что-то подобное. Люди имеют право выражать свое мнение, но должно быть уважение ко всем. Футбол должен объединять людей.
Бензема проводит прекрасный сезон, с ним нужно играть очень внимательно. Он легко продвигается по полю и наносит удары. Француз будет очень опасен", - приводит слова испанца Marca.
Ранее стало известно, что "Реал" не сможет завтра расчитывать на двух игроков основы.