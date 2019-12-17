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Барселона объявила заявку на Эль-Классико - Артур не сыграет, Ансу Фати с командой
Совсем недолго до важнейшего матча
Уже завтра состоится один из самых интересных футбольных матчей наших дней - "Барселона" сыграет против "Реала". Стал известна заявка каталонского клуба.
Как и ожидалось, из-за травмы не сыграет полузащитник Артур, он не сумел восстановиться после травмы. Свой шанс получил юный Ансу Фати, который недавно стал самым молодым автором гола в ЛЧ.
The for #ElClásico! pic.twitter.com/7XYJ7wRm18— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2019
Мадридский "Реал" также не сможет расчитывать на двух основных игроков.
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