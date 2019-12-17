Барселона объявила заявку на Эль-Классико - Артур не сыграет, Ансу Фати с командой

Уже завтра состоится один из самых интересных футбольных матчей наших дней - "Барселона" сыграет против "Реала". Стал известна заявка каталонского клуба.

Как и ожидалось, из-за травмы не сыграет полузащитник Артур, он не сумел восстановиться после травмы. Свой шанс получил юный Ансу Фати, который недавно стал самым молодым автором гола в ЛЧ.

Мадридский "Реал" также не сможет расчитывать на двух основных игроков.