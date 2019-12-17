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Барселона объявила заявку на Эль-Классико - Артур не сыграет, Ансу Фати с командой

Испания
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Совсем недолго до важнейшего матча

Барселона объявила заявку на Эль-Классико - Артур не сыграет, Ансу Фати с командой
UA-Футбол
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Уже завтра состоится один из самых интересных футбольных матчей наших дней - "Барселона" сыграет против "Реала". Стал известна заявка каталонского клуба.

Как и ожидалось, из-за травмы не сыграет полузащитник Артур, он не сумел восстановиться после травмы. Свой шанс получил юный Ансу Фати, который недавно стал самым молодым автором гола в ЛЧ.

Мадридский "Реал" также не сможет расчитывать на двух основных игроков.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Артур Барселона - Реал
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