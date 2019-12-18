  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Френки Де Йонг: Я бы тоже нервничал, если бы играл против Месси – Лионель намного лучше всех остальных
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Френки Де Йонг: Я бы тоже нервничал, если бы играл против Месси – Лионель намного лучше всех остальных

Испания
(3 голосов)

Оды лидеру перед важной игрой

Френки Де Йонг: Я бы тоже нервничал, если бы играл против Месси – Лионель намного лучше всех остальных
Новина українською

Нидерландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча с "Реалом" в чемпионате Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Приводит слова Френки официальный сайт "Барселоны".

Читайте такжеБартомеу: Месси всего 32 года, но клубу уже нужно задумываться, что будет после него

"Прошлогодний матч между "Аяксом" и "Реалом" был особенным, но сегодня другой матч, я в другой команде, все будет по-другому. Я взволнован, так как это мое первое Эль-Класико. Раньше я, как и все, смотрел эти поединки по телевизору. Мой любимый? 5:0 на "Камп Ноу". Мы постараемся доминировать – не знаю, как они будут играть, но "Барса" будет действовать так же, как и во всех остальных играх".

"Все знают, насколько Месси важен для нас. Больше никого не удивляет, если он забивает три гола за матч. Лионель намного лучше всех остальных. Любая команда, которая сталкивается с аргентинцем, нервничает. Я бы тоже нервничал. Суарес? Луис проводит удивительный сезон и забивает замечательные голы. В прошлом году он оформил хет-трик в матче с "Реалом", надеюсь, он сделает это снова".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) Френки де Йонг Барселона - Реал
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...