Френки Де Йонг: Я бы тоже нервничал, если бы играл против Месси – Лионель намного лучше всех остальных

Нидерландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча с "Реалом" в чемпионате Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Приводит слова Френки официальный сайт "Барселоны".

"Прошлогодний матч между "Аяксом" и "Реалом" был особенным, но сегодня другой матч, я в другой команде, все будет по-другому. Я взволнован, так как это мое первое Эль-Класико. Раньше я, как и все, смотрел эти поединки по телевизору. Мой любимый? 5:0 на "Камп Ноу". Мы постараемся доминировать – не знаю, как они будут играть, но "Барса" будет действовать так же, как и во всех остальных играх".