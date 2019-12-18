  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Реал. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Реал. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Реал. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Этот матч должен был состояться еще осенью, но удовольствие ожидания пришлось растянуть почти до последних дней года. Только сегодня, 18-го декабря, "Барса" и "Реал" в рамках 10-го тура Ла Лиги выйдут на поле для того, чтобы выяснить, кто же пойдет на рождественские каникулы в качестве единоличного лидера турнира (хотя есть еще завершающий в календарном году тур). Хотя не забываем о варианте с ничьей. Тогда ни одним, ни другим.

Читайте такжеБарселона - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Обо всех нюансах предматчевых раскладов читайте в превью поединка авторства Игоря Семйона >>>. Для тех, у кого нет возможности просмотреть видео, наш матч-центр проведет текстовую онлайн-трансляцию матча >>>. Начало – 20:55.

В этой же новости смотрим LIVE прямой эфир поединка "Барселона" - "Реал". Начало – 21:00. Сигнал трансляции - MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Барселона - Реал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...