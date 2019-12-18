Барселона - Реал. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

Этот матч должен был состояться еще осенью, но удовольствие ожидания пришлось растянуть почти до последних дней года. Только сегодня, 18-го декабря, "Барса" и "Реал" в рамках 10-го тура Ла Лиги выйдут на поле для того, чтобы выяснить, кто же пойдет на рождественские каникулы в качестве единоличного лидера турнира (хотя есть еще завершающий в календарном году тур). Хотя не забываем о варианте с ничьей. Тогда ни одним, ни другим.

Обо всех нюансах предматчевых раскладов читайте в превью поединка авторства Игоря Семйона >>>. Для тех, у кого нет возможности просмотреть видео, наш матч-центр проведет текстовую онлайн-трансляцию матча >>>. Начало – 20:55.

В этой же новости смотрим LIVE прямой эфир поединка "Барселона" - "Реал". Начало – 21:00. Сигнал трансляции - MEGOGO.

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