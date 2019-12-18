Кубок Испании. Первый раунд. Алавес сходит с дистанции, Леганес с Кравцом в составе проходит на тоненького

Первый раунд Кубка Короля – это вторая по счету стадия турнира (был еще предварительный раунд), где участвуют 110 команд (55 матчей). Здесь соревнуются представители Региональных лиг, Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги (все уровни испанского футбола). Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен шестнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке с более поздних стадий.

Формат раунда – один матч на вылет на поле команды, представляющей более низкий дивизион.

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17.12.2019

"Реал Хаен" (IV) - "Алавес" 3:1

Голы: Альваро Окана 14, Мигель Мартин 84, Фран Эрнандес 90 - Пере Понс 86

Удаление: Лагуардия 52 ("Алавес")

"Логроньес" (IV) - "Эйбар" 0:5

Голы: Пабло де Бласис 57, 62, 70, Шарлес 83, 87

"Л'Оспиталет" (IV) - "Гранада" 2:3 (д.в.)

Голы: Тон Рипол 12 Диего Мартинес 44 - Адриан Рамос (пен.) 52, Сольдадо 79, Адриан Рамос 96

Удаление: Адриа Перера 50 ("Л'Оспиталет")

"Интерсити" (IV) - "Атлетик" 0:3

Голы: Ибай Гомес 1, Эчеберрия Беньят 53, Кенан Кодро (пен.) 87

"Андорра" (ІІІ) - "Леганес" 1:1; пен.: 5 6

Голы: Мухаммаду Кейта 25 - Гидо Карилльо 63

Отмечаем вылет "Алавеса" от представителя четвертого дивизиона. Это при условии, что баски сыграли близким к основному составом. Не было Лукаса Переса, зато в нападении действовал Йон Гвидетти, которому нужно доказывать свою зрелость. Хоселу, Магальян, Вакассо, Пере Понс – все на месте и все причастные к этому позору.

Сглаживает для "Алавеса" ситуацию факт довольно раннего удаления. Можно собак повесить на Лагуардия, хотя первый гол был пропущен еще в равных составах.

"Эйбар" и "Атлетик" без проблем справились со своими задачами. Представители низших дивизионов, как и полагается, были разгромлены представителями элиты. А вот "Гранада" едва не вылетела. Лишь в добавленное время удалось дожать "Л'Оспиталет".

"Леганес" намучился и того больше – 1:1 и победа в серии пенальти. Отметим, что впервые в сезоне сыграл за команду Василий Кравец. Украинец вышел в основном составе и отбегал 105 минут. Традиционно – действовал на позиции левого латераля. Напомним, что ранее в этом сезоне Кравец только раз попадал в заявку "Леганеса" на матч Примеры.

Гол был пропущен из центральной зоны. Василий – ни к чему. В результативной комбинации своей команды участия тоже не принимал.

Добавим, что прошел в следующий раунд и "обидчик" Романа Зозули "Райо Вальекано".