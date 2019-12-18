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Фанаты Райо Вальекано атаковали авто президента клуба. Потенциальная причина – поддержка Зозули

Испания
(1 голосов)

В его адрес прозвучало много нехороших вещей…

Фанаты Райо Вальекано атаковали авто президента клуба. Потенциальная причина – поддержка Зозули
Новина українською

На президента "Райо Вальекано" Рауля Мартина Пресу напали члены группировки ультрас клуба. Инцидент произошел после матча Кубка Испании.

По информации испанского издания Marca, после поединка группа из 30 (!) радикально настроенных фанатов под названием "Буканерос" окружила автомобиль президента и начала его разбивать, попутно браня босса клуба.

Отмечается, что Преса не пострадал, но после столкновения обратился в полицию. Одной из причин произошедшего, возможно, стали слова поддержки со стороны Рауля Мартина в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Президент даже осуждал поведение ультрас после инцидента с футболистом.

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В статье: Роман Зозуля Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (1)
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rubizhansky (Рубежное)
18.12.2019 в 14:50
Левые свиньи.
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