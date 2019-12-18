30 пасов, 10 игроков, 1 гол. Тики-така Барселоны в Эль Классико прошлого сезона. ВИДЕО

Накануне первого Эль Классико в сезоне 2019/2020, которое состоится в среду, 18 декабря, официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter решил напомнить о главном козыре "Барселоны". И речь не о Лионеле Месси, а об умении каталонцев за счет контроля мяча достигать поставленных целей. В первом Эль Классико прошлого чемпионата каталонцы разгромили "Реал" без аргентинца со счетом 5:1. Первый гол состоялся благодаря знаменитой тики-таке - в течение одного розыгрыша блаугранас отдали 30 пасов, задействовав всех полевых игроков, а точку поставил Филиппе Коутиньо.