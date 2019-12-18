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30 пасов, 10 игроков, 1 гол. Тики-така Барселоны в Эль Классико прошлого сезона. ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

Так умеет только Барселона

30 пасов, 10 игроков, 1 гол. Тики-така Барселоны в Эль Классико прошлого сезона. ВИДЕО
UA-Футбол
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Накануне первого Эль Классико в сезоне 2019/2020, которое состоится в среду, 18 декабря, официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter решил напомнить о главном козыре "Барселоны". И речь не о Лионеле Месси, а об умении каталонцев за счет контроля мяча достигать поставленных целей. В первом Эль Классико прошлого чемпионата каталонцы разгромили "Реал" без аргентинца со счетом 5:1. Первый гол состоялся благодаря знаменитой тики-таке - в течение одного розыгрыша блаугранас отдали 30 пасов, задействовав всех полевых игроков, а точку поставил Филиппе Коутиньо.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Филиппе Коутиньо Барселона - Реал
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Комментарии (2)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2019 в 15:08
Круто!
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+2
0
avatar
Loader (Днепр)
18.12.2019 в 16:54
В этом и красота футбола. В разнообразии стилей. Почему в совке внутренний чемпионат и был интересен.
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+1
0

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