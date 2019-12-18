Барселона - Реал. Месси сыграет в 42-м Эль-Классико, Ракитич заменил Бускетса (обновлено)

Сегодня состоится один из главных матчей в европейских чемпионатах - "Барселона" принимает "Реал". Стал известен стартовый состав.

Зидан решил довериться Гарету Бэйлу, а также Иско, который не очень часто появляется в старте. А вот Артуро Видаль, как и сообщалось ранее, место в основе не получил.

Также матч станет важным для Лионеля Месси - аргентинец сыграет в своем 42-м "Эль-Классико" и догонит по этому показателю Хави. В следующей игре с "Реалом" он сможет побить клубный рекорд.

Обновление: Изначально, в старте Вальверде выпустил Серхио Бускетса, однако позже его место занял Иван Ракитич

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Роберто, де Йонг - Гризманн, Суарес, Месси

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Кроос, Каземиро, Иско - Бэйл, Бензема

Начало игры в 21:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.